Hardik Pandya : अक्रम म्हणतो, माझ्या दृष्टीने 'हा' आहे जगातील सर्वात उत्कृष्ट अष्टपैलू

Asia Cup 2022 : आशिया कपमध्ये भारत आपल्या पहिल्याच सामन्यात पाकिस्तानला भिडला. भारताने पाकिस्तानचा 5 विकेट्सनी पराभव करत वर्ल्डकपमधील पराभवाची परतफेड केली. भारताने पाकिस्तानला 147 धावात रोखले होते. मात्र हे टार्गेट पूर्ण करताना देखील भारताची दमछाक झाली. अखेर हार्दिक पांड्याने 17 चेंडूत केलेल्या नाबाद 33 धावांच्या खेळीमुळे भारताने सामना 19.4 षटकात जिंकला. हार्दिक पांड्याने 3 चेंडूत विजयासाठी 6 धावांची गरज असताना षटकार मारून भारताला विजय मिळवून दिला. हार्दिक पांड्याने गोलंदाजीतही प्रभावी मारा करत 3 विकेट घेतल्या. पांड्याच्या याच अष्टपैलू कामगिरीवर पाकिस्तानचा माजी कर्णधार वसिम अक्रम जाम खूष झाला आहे. (Wasim Akram Says Hardik Pandya is Currently Best All Rounder In The World)

पाकिस्तानचा हा माजी कर्णधार हार्दिक पांड्याच्या कौतुकाचे पूल बांधताना म्हणाला की, 'त्याला महिती आहे की तो सध्याच्या घडीचा जगभरातील सर्वात चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे. तो 140 Kmph च्या वेगाने गोलंदाजी करतोय. ज्यावेळी फलंदाजीचा वेळ येते त्यावेळी तो सामन्यातील परिस्थितीनुसार आपल्या खेळी सजवतो. यामुळेच तो भारताचा सर्वात महत्वाचा खेळाडू आहे.'

दरम्यान, या चर्चेवेळी भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाणने देखील मान्य केले की तो सध्याच्या घडीचा भारताचा सर्वात महत्वाचा खेळाडू आहे. हार्दिक पांड्या भारताचा खऱ्या अर्थाने एक्स फॅक्टर आहे. पठाण म्हणाला की, चार वर्षापूर्वी याच स्टेडियमवर हार्दिकला पाठीला झालेल्या दुखापतीमुळे स्ट्रेचवरवरून मैदान सोडावे लागले होते. याच मैदानावर चार वर्षांनी पाकिस्तानविरूद्धचा सामना जिंकणे हे सर्वात मोठे यश आहे.

हार्दिक पांड्याने पाकिस्तान विरूद्धच्या सामन्यात 4 षटकात 25 धावा देत 3 विकेट घेतल्या. तर फलंदाजीत त्याने 17 चेंडूत नाबाद 33 धावा करत भारताच्या विजयात मोठे योगदान दिले. चार वर्षापूर्वीच हार्दिक पांड्या पाकिस्तानविरूद्धच्या सामन्यात दुखापतग्रस्त झाला होता. या दुखापतीमुळे त्याला संघातून जवळपास तीन वर्षे बाहेर रहावे लागले होते.

बीसीसीआयने शेअर केलेल्या व्हिडिओत हार्दिक पांड्या म्हणाला, 'या विजयामुळे मी खूप खूष आहे कारण हा विजय आमच्यासाठी खूप महत्वाचा होता. एक संघ म्हणून आमच्यासमोर मोठे आव्हान होते. ज्या प्रकारे रविंद्र जडेजाने चांगली फलंदाजी केली ते पाहून मी खूप खूष झालो. तो सुरूवातीला स्वतःचा वेळ घेतो आणि त्यानंतर तो ज्यासाठी प्रसिद्ध आहे तेच करतो.'