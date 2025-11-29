क्रीडा

Ind vs SA ODI : एकदिवसीय सामन्यासाठी भारताची रणनीती ठरली? 'या' गोष्टीवर असणार संघाचा फोकस...

India’s Strategy Revealed : व्हाईटवॉशची नामुष्की ओढावलेल्या भारतीय संघ आता येत्या रविवारपासून सुरू होणाऱ्या एकदिवसीय मालिकेसाठी तयार होत आहे. त्यापूर्वी गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्केल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
Shubham Banubakode
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतील पराभवाची जखम अद्याप ताजी असली तरी आम्हाला या मानसिकतेतून लगेचच बाहेर पडून व्हाईटबॉल क्रिकेट मालिकेसाठी आत्मविश्वास मिळवावा लागेल, असे मत भारतीय संघाचे गोलंदाजी प्रसिक्षक मॉर्ने मॉर्कल यांनी व्यक्त केले.

