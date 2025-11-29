Ind vs SA ODI : एकदिवसीय सामन्यासाठी भारताची रणनीती ठरली? 'या' गोष्टीवर असणार संघाचा फोकस...

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतील पराभवाची जखम अद्याप ताजी असली तरी आम्हाला या मानसिकतेतून लगेचच बाहेर पडून व्हाईटबॉल क्रिकेट मालिकेसाठी आत्मविश्वास मिळवावा लागेल, असे मत भारतीय संघाचे गोलंदाजी प्रसिक्षक मॉर्ने मॉर्कल यांनी व्यक्त केले. .दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचे दोन्ही कसोटी सामने गमावल्यामुळे व्हाईटवॉशची नामुष्की ओढावलेल्या भारतीय संघ आता येत्या रविवारपासून सुरू होणाऱ्या एकदिवसीय मालिकेसाठी तयार होत आहे. कसोटी प्रकारातून लगेचच व्हाईटबॉल प्रकारासाठी मानसिकतेत बदल करणे आव्हानात्मक असते; परंतु हा बदल करण्यास आम्ही सज्ज आहोत, असा विश्वास मॉर्केल यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधताना व्यक्त केला..IND vs SA, ODI Series: रोहित शर्मा नाही, तर शुभमन गिल-श्रेयस अय्यर नसताना 'हा' खेळाडू करू शकतो टीम इंडियाचं नेतृत्व.गेले दोन आठवडे आमच्यासाठी निराशाजनक होते; पण गेल्या दोन दिवसांत आम्हाला विचार करण्यासाठी वेळ मिळाला. आता नव्याने सुरू होणाऱ्या व्हाईटबॉल (एकदिवसीय आणि टी-२०) मालिकेसाठी आम्हाला सर्व ताकद लावावी लागणार आहे, असे मॉर्केल यांनी सांगितले. कसोटी मालिका जिंकल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा संघ जोशात असेल. तसेच त्यांचा आत्मविश्वासही उंचावलेला असेल, त्यामुळे ते धोकादायक ठरू शकतील; परंतु आम्हीही तयार आहोत, असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..रोहित शर्मा आणि विराट कोहली एकदिवसीय मालिकेसाठी संघात आल्यामुळे संघातील वातावरण बदलण्यास मदत होईल, असे मॉर्केल म्हणाले. शुभमन गिल तंदुरुस्त नसल्यामुळे एकदिवसीय मालिकेसाठी केएल राहुलकडे नेतृत्व देण्यात आले आहे. या प्रकारात राहुल यष्टीरक्षण करतो, त्यामुळे राहुल आणि रिषभ पंत असे दोन-दोन यष्टीरक्षक अंतिम संघात खेळणार का, या प्रश्नावर मॉर्केल यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला. मी गोलंदाजीचा प्रशिक्षक आहे. संघ निवडीत मी सहभागी होत नाही, असे उत्तर त्यांनी दिले..IND A vs SA A, ODI: 0,0,0... भारताने शून्यावर घेतलेल्या तीन विकेट्स, पण तरी द. आफ्रिका अडीचशे धावा पार.बुमरा, मोहम्मद सिराज यांना एकदिवसीय मालिकेतून विश्रांती देण्यात आल्यामुळे दुसऱ्या फळीतील नवोदित वेगवान गोलंदाजांना आपली उपयुक्तता सिद्ध करण्याची संधी असेल. अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा, प्रसिध कृष्णा यांच्याकडून अपेक्षा आहेत, असे मॉर्केल म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.