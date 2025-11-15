Asian Championship 2025: तिरंदाजांचा ‘दस का दम’; आशियाई स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक पदकांसह अव्वल

ढाका : भारतीय तिरंदाजांनी आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये पदकांची लयलूट करीत पहिल्या स्थानावर झेप घेतली. भारतीय खेळाडूंनी या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेमध्ये सहा सुवर्ण, तीन रौप्य व एक ब्राँझ अशी एकूण १० पदके पटकावली..दक्षिण कोरियन तिरंदाजांनीही १० पदके पटकावली, मात्र त्यांना दोनच सुवर्णपदके पटकावता आली. यामुळे त्यांना दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. धीरज बोम्मादेवरा याने पुरुषांच्या रिकर्व्ह प्रकारात आणि अंकिता भकत हिने महिलांच्या रिकर्व्ह प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले. धीरज बोम्मादेवरा याने अंतिम फेरीत राहुलला पराभूत केले..या प्रकारात रौप्यपदकही भारतालाच मिळाले. महिलांमध्येही ब्राँझपदकाची लढत भारतीय खेळाडूंमध्ये रंगली. संगीताने दीपिकाकुमारीला पराभूत करीत ब्राँझपदक आपल्या नावावर केले.अंकिता भकत हिच्यासमोर सुवर्णपदकासाठीच्या लढतीत पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये रौप्यपदक पटकावलेल्या दक्षिण कोरियाच्या नाम सुहयेऑन हिचे आव्हान होते. .पहिला सेट भारतीय खेळाडूने २९-२७ असा जिंकत २-० अशी आघाडी घेतली. पुढील सेटमध्ये २६-२६ अशा बरोबरीमुळे अंकिताकडे ३-१ अशी आघाडी कायम राहिली. तिसरा सेट दक्षिण कोरियन खेळाडूने २८-२६ असा जिंकला व ३-३ अशी बरोबरी साधली. चौथा व पाचवा असे दोन्ही सेट अंकिता भकत हिने प्रत्येकी २९-२८ अशा एका गुणाने जिंकत सुवर्णपदकावर हक्क सांगितला..Asian Archery Championship 2025: तिरंदाजीत अचूक लक्ष्यभेद; आशियाई स्पर्धा, तीन सुवर्ण आणि एक रौप्य.शूटऑफमध्ये दीपिकाचा पराभवअंकिता भकत व दीपिकाकुमारी या दोन भारतीय महिला खेळाडूंमध्ये रिकर्व्ह प्रकाराची उपांत्य फेरी रंगली. या लढतीत पहिल्या तीन सेटनंतर अंकिता भकत हिच्याकडे ५-१ अशी आघाडी होती. दीपिकाकुमारीने चौथा व पाचवा असे दोन्ही सेट आपल्या नावावर करीत ५-५ अशी बरोबरी साधली. त्यामुळे निकालासाठी शूटऑफचा अवलंब करण्यात आला. शूटऑफमध्ये दोन्ही खेळाडूंनी नऊ गुणांचा वेध घेतला, मात्र अंकिताने सोडलेला बाण हा मध्यभागाच्या जवळ असल्यामुळे तिला विजयी घोषित करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.