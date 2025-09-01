क्रीडा

Asia Cup 2025: भारतीय हॉकी संघ जपानवर मात करत ‘सुपर फोर’ फेरीत; हरमनप्रीत पुन्हा चमकला

India Hockey Team Secure Victory Over Japan: हरमनप्रीत सिंगच्या नेतृत्वाखाली भारतीय हॉकी संघाने जपानवर मात करत आशियाई करंडकाच्या ‘सुपर फोर’ फेरीत प्रवेश केला. हरमनप्रीतने दोन महत्त्वाचे गोल केले.
सकाळ वृत्तसेवा
Summary

  • भारतीय हॉकी संघाने जपानवर ३-२ असा विजय मिळवून आशियाई करंडकाच्या ‘सुपर फोर’ फेरीत प्रवेश केला.

  • कर्णधार हरमनप्रीत सिंगने दोन पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करत संघाला आघाडी मिळवून दिली.

  • मनदीप सिंगने चौथ्या मिनिटाला फिल्ड गोल केला. जपानकडून कोसेई कवाबेने दोन गोल केले, परंतु भारतीय संघाने विजयाची बाजी मारली.

Asia Cup 2025

