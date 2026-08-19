Hockey World Cup, IND vs PAK: भारताकडून गोलचा पाऊस अन् पाकिस्तान आऊट! दणदणीत विजयासह हरमनप्रीतचा संघ पुढच्या फेरीत

Hockey World Cup 2026, India vs Pakistan: हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सध्या सुरू असून बहुप्रतिक्षित भारत विरुद्ध पाकिस्तान पुरुषांचा सामना बुधवारी (१९ ऑगस्ट) झाला. या सामन्यात भारतीय संघाने दणदणीत विजय मिळवला. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ५-३ अशा गोल फरकाने विजय मिळवला आणि पुढच्या फेरीत प्रवेश केला आहे. मात्र पाकिस्तानचे या स्पर्धेतील आव्हान संपले. हा सामना दोन्ही संघांसाठी करो वा मरो सामना होता. पण अखेर भारताने बाजी मारली. डी गटातील हा सामना होता. त्यामुळे आता भारत आणि इंग्लंड या संघांनी या गटातून पुढच्या फेरीत प्रवेश केला, तर पाकिस्तान आणि वेल्स यांचे आव्हान संपले. २०१० नंतर म्हणजेच १६ वर्षांनंतर वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान संघ आमने-सामने होते. दोन कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये होणाऱ्या या सामन्याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता होती. अपेक्षेनुसार हा सामना रोमांचक झाला. .या सामन्यात भारतीय संघाने दमदार सुरुवात केली. पहिल्या क्वार्टरमध्ये पहिल्याच ६ मिनिटात तीन पेनल्टी कॉर्नर भारताला मिळाले होते. दुसऱ्या मिनिटाला दिलप्रीतने गोल करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अपयशी ठरला. पण ५ व्या मिनिटाला भारताला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला आणि त्यावर भारताचा कर्णधार हरमनप्रीत सिंगने (Harmanpreet Singh) ड्रॅग-फ्लिक करत गोल करण्याचा प्रयत्न केला, पण पाकिस्तानच्या रशरचा पाय मध्ये आल्याने आणखी एक पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. त्यानंतर हरमनप्रीतने गोल करत भारताचे गोलचे खाते उघडले. नंतर ६ व्या मिनिटाला पाकिस्तानच्या गोलकिपरने चांगला बचाव केला. नंतर पाकिस्तानने भारताच्या डीमध्ये प्रवेश करण्यात यश मिळवले, पण भारताने चांगला बचाव केला. यानंतर ११ व्या मिनिटाला अभिषेकने हवेतील पासवर उत्कृष्ट नियंत्रण मिळवत पास दिला आणि मनदीपच्या कुशल स्पर्शाने भारताला २-० अशी आघाडी मिळवून दिली. भारताने पहिल्या क्वार्टरमध्ये २-० अशी आघाडी घेतली होती..Hockey World Cup 2026: भारताचा विजय हातातून निसटला! पहिल्या हाफमधील पिछाडीनंतर इंग्लंडने फिरवला सामना.दुसरा क्वार्टर मात्र बराच रोमांचक राहिला. दोन्ही संघांनी एकमेकांना चांगले आव्हान दिले. पण २० व्या मिनिटाला शिलानंदने पेनल्टी कॉर्नर मिळवला आणि त्यावर हरमनप्रीतने भारताचा तिसरा गोल नोंदवला. मात्र पुढच्याच मिनिटाला पाकिस्तानच्या हनन शाहिदीने गोल केला. त्याचा पहिला प्रयत्न गोलकिपर सुरजने आडवला होता. पण रिबाऊंडवर शाहिदीने गोल करत पाकिस्तानचे खाते उघडले. पण त्यावेळी इतका अटीतटीचा खेळ झाला की अभिषेकने लगेचच २४ व्या मिनिटाला डीमध्ये कौशल्य दाखवत मस्त ड्रिबलिंग करत भारतासाठी चौथा गोल नोंदवला. त्याच्या पुढच्याच मिनिटाला पाकिस्तानकडून सुफियान खानने पेनल्टी कॉर्नरवर गोल केला. पण तरी पहिला हाफ संपला, तेव्हा भारतीय संघ ४-२ असा आघाडीवर होता. पण हाफ टाईम संपण्याच्या काही क्षण आधी सुखजीतला ग्रीन कार्ड मिळाल्याने त्याला २ मिनिटे सामन्यातून बाहेर बसावे लागले..दुसऱ्या हाफमध्येही भारताची सुरुवात चांगली झाली. तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये सुरुवातीला पाकिस्तानने भारताच्या सर्कलमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, पण हरमप्रीतने त्यांना आडवलं. ३४ व्या मिनिटाला भारताला पेनल्टी स्ट्रोक मिळाला. अर्शदमुळे आदित्य पडल्याने पेनल्टी स्ट्रोक मिळाला, ज्यावर हार्दिकने चूक न करता गोल केला आणि भारताची आघाडी ५-२ अशी वाढवली..Hockey World Cup: भारतीय संघाने दणादण ६ गोल करत मारलं मैदान! दक्षिण आफ्रिकेचा उडवला धुव्वा.चौथ्या क्वार्टरची सुरुवात मात्र पाकिस्तानने गोलने केली. हनन शाहिदने हा गोल केला पण नंतर भारतीय संघाने पुनरागमन केले. भारताने काही संधीही मिळावल्या. पण पाकिस्तानही काऊंटर ऍटॅक करण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. मात्र या संपूर्ण क्वार्टरमध्ये भारताने गोल केला नाही, पण चांगला बचाव करत सामना जिंकला. आता २२ ऑगस्टला भारताचा पुढचा सामना होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.