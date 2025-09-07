Archery World Championships: भारतीय तिरंदाजी संघाचा सुवर्णवेध! जागतिक स्पर्धेत गोल्ड मेडलसह घडवला इतिहास

क्रीडा

Indian Archery Team won Historic Gold: भारतीय तिरंदाजी संघाने वर्ल्ड चॅम्पियनशीप स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले. अंतिम फेरीत फ्रान्सला मात देत भारतीय संघाने इतिहास घडवला. रिषभ यादव, अमन सैनी आणि प्रथमेश फुगे यांचा भारतीय संघात समावेश होता.
  • भारतीय तिरंदाजी संघाने दक्षिण कोरियातील वर्ल्ड चॅम्पियनशीप स्पर्धेत ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकले आहे.

  • रिषभ यादव, अमन सैनी आणि प्रथमेश फुगे यांच्या त्रिकुटाने फ्रान्सला फायनलमध्ये पराभूत केले.

  • निर्णायक सेटमध्ये भारतीय संघाने ५९ पाँइंट्स मिळवून विजय मिळवला.

