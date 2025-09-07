Archery World Championships: भारतीय तिरंदाजी संघाचा सुवर्णवेध! जागतिक स्पर्धेत गोल्ड मेडलसह घडवला इतिहास

भारतीय तिरंदाजी संघाने दक्षिण कोरियातील वर्ल्ड चॅम्पियनशीप स्पर्धेत ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकले आहे. रिषभ यादव, अमन सैनी आणि प्रथमेश फुगे यांच्या त्रिकुटाने फ्रान्सला फायनलमध्ये पराभूत केले. निर्णायक सेटमध्ये भारतीय संघाने ५९ पाँइंट्स मिळवून विजय मिळवला. .भारतीय खेळाडू आता विविध खेळांमध्ये इतिहास घडवताना दिसत आहेत. नुकतेच भारताच्या तिरंदाजी संघाने ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकले आहे. दक्षिण कोरियामध्ये वर्ल्ड चॅम्पियनशीप स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत भारताच्या पुरुष तिरंदाजी संघाने कंपाऊंड प्रकारात सुवर्णपदकाला गवलणी घातली आहे. या स्पर्धेत कंपाऊंड प्रकारातील भारतीय पुरुष संघाचे हे पहिलेच सुवर्णपदक आहे..Asian Shooting Championship: विक्रमासह अंकुर मित्तलला सुवर्ण; आशियाई नेमबाजी स्पर्धेमध्ये भारतीय खेळाडूंचे वर्चस्व कायम.रविवारी झालेल्या अंतिम फेरीत भारतीय संघाने फ्रान्सच्या संघाला पराभूत केले. भारतीय संघात रिषभ यादव, अमन सैनी आणि प्रथमेश फुगे यांचा समावेश आहे. या त्रिकुटाने फ्रान्सला २३५-२३३ अशा फरकाने पराभूत करत रोमांचक विजय मिळवला..अंतिम सामन्यात तीन सेटनंतर १७६-१७६ पाँइंट्स अशी बरोबरी झाली होती. पण दुसर्या मानांकित भारतीय संघाने निर्णायक सेटमध्ये ५९ पाँइंट्स मिळवले, तर फ्रान्सला ५७ पाँइंट्सच मिळवता आले. त्यामुळे भारताने ऐतिहासिक सुवर्णपदकावर हक्क सांगितला. भारतीय संघाने अंतिम सामन्यापर्यंत पोहचताना ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि तुर्की अशा बलाढ्य संघांविरुद्ध विजय मिळवले होते..Shreyasi Joshi: कसला भारी बॅलन्स आहे! पुण्याच्या लेकीनं इतिहास घडवला, आशियाई स्केटिंग स्पर्धेत जिंकलं दुसरं गोल्ड मेडल.दरम्यान, रविवारी ज्योती सुरेखा वेन्नम आणि रिषभ यादव या जोडीने मिश्र दुहेरीत रौप्य पदक मिळवले. त्यांना अंतिम सामन्यात नेदरलँड्सच्या जोडीवकून १५५-१५७ असा पराभव स्वीकारावा लागला होता. तथापि, गतविजेत्या भारताच्या महिला संघाला कंपाऊंड प्रकारात दुसऱ्याच फेरीत इटलीकडून पराभवाचा धक्का बसला. या संघात ज्योती, प्रणीत कौर आणि प्रितीका प्रदीप यांचा समावेश आहे..FAQsप्र.१: भारताने कोणत्या स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले?(Que.1: In which tournament did India win the gold medal?)उ. भारताने दक्षिण कोरियातील वर्ल्ड आर्चरी चॅम्पियनशीपमध्ये सुवर्णपदक जिंकले.प्र.२: अंतिम सामन्यात भारताने कोणत्या संघाचा पराभव केला?(Que.2: Which team did India defeat in the final?)उ. अंतिम सामन्यात भारताने फ्रान्सचा २३५-२३३ अशा फरकाने पराभव केला.प्र.३: भारतीय पुरुष संघात कोणते खेळाडू होते?(Que.3: Who were the players in the Indian men’s archery team?)उ. रिषभ यादव, अमन सैनी आणि प्रथमेश फुज हे तिघेही भारतीय संघात होते.प्र.४: मिश्र दुहेरीत भारताने कोणते पदक जिंकले?(Que.4: What medal did India win in mixed doubles?)उ. ज्योती सुरेखा वेन्नम आणि रिषभ यादव यांनी मिश्र दुहेरीत रौप्य पदक जिंकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.