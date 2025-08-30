क्रीडा

Asian Hockey Championship: चीनने यजमान भारतीय संघाला झुंजवले; आशियाई हॉकी करंडक, हरमनप्रीत सिंगची हॅट्‌ट्रिक, ४-३ने विजय

India Vs China: आशियाई हॉकी करंडकातील ‘अ’ गटातील पहिल्या सामन्यात भारताने ४-३ ने चीनवर विजय मिळवला. कर्णधार हरमनप्रीत सिंगची दमदार हॅट्‌ट्रिक ही विजयाची मुख्य वैशिष्ट्य ठरली.
राजगीर (बिहार) : एफआयएच प्रो-लीगच्या या वर्षी पार पडलेल्या मोसमात सुमार कामगिरी करणाऱ्या भारतीय पुरुष हॉकी संघाने आशियाई करंडकातील ‘अ’ गटातील पहिल्याच लढतीत विजय मिळवला खरा... पण जागतिक क्रमवारीत २३व्या स्थानावर असलेल्या चीनच्या हॉकी संघाने यजमान संघाला चांगलेच झुंजवले. कर्णधार हरमनप्रीत सिंग याने पेनल्टी कॉर्नरवर केलेले तीन गोल भारतीय संघाच्या ४-३ने मिळवलेल्या विजयाचे वैशिष्ट्य ठरले, मात्र चीनच्या हॉकीपटूंनी या लढतीत दिलेली झुंज काबिल-ए-तारीफ ठरली.

