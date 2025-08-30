राजगीर (बिहार) : एफआयएच प्रो-लीगच्या या वर्षी पार पडलेल्या मोसमात सुमार कामगिरी करणाऱ्या भारतीय पुरुष हॉकी संघाने आशियाई करंडकातील ‘अ’ गटातील पहिल्याच लढतीत विजय मिळवला खरा... पण जागतिक क्रमवारीत २३व्या स्थानावर असलेल्या चीनच्या हॉकी संघाने यजमान संघाला चांगलेच झुंजवले. कर्णधार हरमनप्रीत सिंग याने पेनल्टी कॉर्नरवर केलेले तीन गोल भारतीय संघाच्या ४-३ने मिळवलेल्या विजयाचे वैशिष्ट्य ठरले, मात्र चीनच्या हॉकीपटूंनी या लढतीत दिलेली झुंज काबिल-ए-तारीफ ठरली..भारतीय हॉकी संघाकडून हरमनप्रीत सिंग याने २०व्या, ३३व्या व ४७व्या मिनिटाला गोल करीत दमदार हॅट्ट्रिक साजरी केली. जुगराज सिंग याने १८व्या मिनिटाला गोल केला. हरमनप्रीत सिंग याला मिळालेल्या पेनल्टी स्ट्रोकवर गोल करता आला नाही. चीनकडून शिहाओ डु (१२वे मिनिट), बेनहाई चेन (३५वे मिनिट) व गाओ जिशेंग (४१वे मिनिट) यांनी गोल करीत कडवी झुंज दिली..Team India Sponsor : कोण घेणार Dream 11 ची जागा? आशिया चषकात कशी असेल टीम इंडियाची जर्सी? मोठी अपडेट समोर....मागील दोन ऑलिंपिकमध्ये ब्राँझपदक पटकावलेल्या भारतीय हॉकी संघाला चीनविरुद्धच्या लढतीत ११ पेनल्टी कॉर्नर मिळाले, मात्र यापैकी चारच पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करण्यात भारतीय हॉकी संघाला यश लाभले. इतर सात पेनल्टी कॉर्नर वाया गेले. पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करण्याची जबाबदारी कर्णधार हरमनप्रीत सिंग याच्या खांद्यावर असते, मात्र पुढील वर्षी होणार असलेल्या विश्वकरंडकाकडे लक्ष ठेवून पर्यायी खेळाडू तयार करण्याकडे या वेळी लक्ष देण्यात आले. त्यानुसार जुगराज सिंग यालाही पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करण्याची संधी देण्यात आली. त्याने पेनल्टी कॉर्नरवर एक गोल केलाही, मात्र भारतीय हॉकी संघाला पेनल्टी कॉर्नरवर घवघवीत यश मिळवता आले नाही..भारताचा गोलरक्षक पी. आर. श्रीजेश याने पॅरिस ऑलिंपिकनंतर निवृत्तीची घोषणा केली. त्यामुळे आता क्रिशन बहादूर पाठक व सूरज करकेरा यांना गोलरक्षकाची भूमिका पार पाडावी लागत आहे. चीनविरुद्धच्या लढतीत भारतीय गोलरक्षकाकडे अनुभवाची कमतरता आहे, हे प्रकर्षाने दिसून येत होते. चीनने मिळालेल्या पहिल्या पेनल्टी कॉर्नरवर गोल केला. या वेळी चीनच्या खेळाडूने मारलेला फटका भारतीय बचाव फळीतील खेळाडूच्या पायाला लागून गोलजाळ्यात अडकला. त्यांना पहिला गोल करता आला. यानंतर चीनने केलेले दोन गोल क्रिशन बहादूर पाठक याला अडवता आले नाहीत. भारतीय संघाला कमकुवत बचावाचा फटका बसला असता, मात्र हरमनप्रीत सिंग याने चौथा गोल करीत भारताला वाचवले..भारतीय हॉकी संघाचा पुढील सामना येत्या रविवारी जपानशी होणार आहे. भारत व जपान या दोन्ही संघांनी सलामीच्या लढतीत विजय मिळवल्यामुळे दोन्ही संघांचा आत्मविश्वास उंचावला असेल, मात्र भारताला चीनकडून कडवी झुंज मिळाली. त्यामुळे जपानविरुद्धच्या लढतीत निष्काळजी खेळ करून चालणार नाही. दरम्यान, चीन-कझाकस्तान यांच्यामध्ये अन्य लढत पार पडणार आहे..भारतीय संघासह अ गटातील अन्य लढतीत जपानच्या हॉकी संघाने सप्ततारांकित विजय साकारला. जपानच्या संघाने कझाकस्तानचा ७-० असा धुव्वा उडवला. आता या गटामधून भारत व जपान यांना प्रत्येकी तीन गुणांची कमाई करता आली आहे..Manikrao Kokate : नाशिकला खो-खोची स्पर्धा आयोजित करण्याचे आश्वासन; क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे खेळाडूंशी हितगुज.आशियाई हॉकी करंडकातील पहिल्याच दिवशी ब गटातील लढतीही पार पडल्या. मलेशिया संघाने बांगलादेश संघावर ४-१ असा दमदार विजय साकारत विजयी श्रीगणेशा केला. दक्षिण कोरियाने चीन तैपईवर ७-० असा महाविजय नोंदवला. दक्षिण कोरियाच्या सोन डेन याने गोलची हॅट्ट्रिक साजरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.