India vs SA ODI : गौतम गंभीरचं पुन्हा तेच! सलामीवीर असलेल्या ऋतुराजला चौथ्या क्रमांकावर खेळवणार? कसा असेल भारतीय संघाचा फलंदाजी क्रम?

भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्याकडून खेळाडूंच्या फलंदाजी क्रमवारीत सातत्याने बदल केला जातो आहे. यावरून त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात टिका करण्यात येत आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी सामन्यातही वॉशिंगटन सुंदरला कधी तिसऱ्या क्रमांकावर आठव्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी पाठवण्यात आलं होतं, हाच कित्ता आता एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतही गिरवला जाण्याची शक्यता आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, एकदिवसीय मालिकेत ऋतुराज गायकवाड चौथ्या क्रमांकात फलंदाजी करू शकतो, तर पाचव्या क्रमांकावर तिलक वर्मा फलंदाजी करण्याची संधी मिळू शकते. नैसर्गिकरित्या ऋतुराज गायकवाड हा सलामीचा फलंदाज आहे. मात्र, त्याला त्याला चौथ्या क्रमांवर खेळवण्यात येणार असल्याने विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत..Gautam Gambhir: 'गॅरी कर्स्टन बनायला आला अन् चॅपेल बनला...' भारताला व्हाईटवॉश मिळाल्यानंतर गंभीर ट्रोल; मीम्सही व्हायरल.शुक्रवारी रांची येथे झालेल्या सराव सत्रात ऋतुराज गायकवाड सर्वाधिक चर्चेत राहिला. त्याने तब्बल ४५ मिनिटे फलंदाजीचा सराव केला. त्यानंतर त्याने विराट कोहलीने आणि गौतम गंभीरबरोबर बराच वेळ चर्चाही केली. खरं तर एकदिवसीय सामन्यांसाठी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचं पुनरागमन झालं आहे. त्यामुळे रोहित शर्मा यशस्वी जैस्वाल सलामीला तर विरोट कोहली तिसऱ्या क्रमांकवर फलंदाजीला येतील. त्यामुळे ऋतुराजला चौथ्या क्रमांकवर खेळवण्यात येईल, असं सांगितलं जातं आहे..ऋतुराज गायकवाड बराच दिवसांनंतर भारतीय संघात परतला आहे. ६ एकदिवसीय सामने खेळल्यानंतर त्याला संघातून वगळण्यात आलं होतं. या सहा सामन्यांत त्याला म्हणावी तशी कामगिरी करता आली नव्हती. त्याने १९.१६ च्या सरासरीने फक्त ११५ धावा केल्या होत्या. या सर्व सामन्यात तो सलामीवीर म्हणून खेळला होता. आता त्याला चौथ्या क्रमांकवर खेळवलं जाण्याची शक्यता आहे..Ruturaj Gaikwad ने सूर मारला अन् जमिनीलगत अफलातून कॅच घेतला, विदर्भाचा डावही संपवला; पाहा Video.काही दिवसांपूर्वीच ऋतुराज नगायकवाडने दक्षिण आफ्रिका 'ए' संघाविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यात एक शतक आणि एक अर्धशतक झळकावत आपल्या फॉर्मची चुणूक दाखवली होती, दोन्ही डावांत तो सलामीलाच खेळला होता. आता जर तो चौथ्या क्रमांकावर खेळणार असेल तर त्याला त्यांच्या फलंदाजी शैलीत बरेच बदल करावे लागणार आहेत.