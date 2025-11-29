क्रीडा

India vs SA ODI : गौतम गंभीरचं पुन्हा तेच! सलामीवीर असलेल्या ऋतुराजला चौथ्या क्रमांकावर खेळवणार? कसा असेल भारतीय संघाचा फलंदाजी क्रम?

Gautam Gambhir Again Changes Batting Order : नैसर्गिकरित्या ऋतुराज गायकवाड हा सलामीचा फलंदाज आहे. मात्र, त्याला त्याला चौथ्या क्रमांवर खेळवण्यात येणार असल्याने विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
Shubham Banubakode
Updated on

भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्याकडून खेळाडूंच्या फलंदाजी क्रमवारीत सातत्याने बदल केला जातो आहे. यावरून त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात टिका करण्यात येत आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी सामन्यातही वॉशिंगटन सुंदरला कधी तिसऱ्या क्रमांकावर आठव्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी पाठवण्यात आलं होतं, हाच कित्ता आता एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतही गिरवला जाण्याची शक्यता आहे.

