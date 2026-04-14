Hockey: आशियाई अन्‌ विश्वकरंडक स्पर्धांसाठी दोन भिन्न संघांचा सहभाग? केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून संकेत; भारताचा हॉकी संघाचा कस लागणार

नवी दिल्ली : विश्वकरंडक व आशियाई स्पर्धा या दोन महत्त्वाच्या मालिका यावर्षी (२०२६) १५ ऑगस्ट ते ४ ऑक्टोबर या कालावधीत होत आहेत. या दोन मानाच्या स्पर्धांमध्ये भारताचे दोन भिन्न हॉकी संघ सहभागी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून याबाबतचे संकेत दिले आहेत..याबाबतचा निर्णय अंतिम झाल्यास विश्वकरंडक व आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये भारताचे पुरुष व महिला अशा दोन्ही विभागातील दोन भिन्न संघ सहभागी झालेले दिसणार आहेत.विश्वकरंडकाचे आयोजन १५ ते ३० ऑगस्ट यादरम्यान बेल्जियम-नेदरलँड्स येथे होणार आहे. त्यानंतर आशियाई क्रीडा स्पर्धा १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर यादरम्यान जपानमध्ये पार पडणार आहे. या दोन्ही स्पर्धांमध्ये १९ दिवसांचा फरक आहे..मात्र, तरीही पुरुष व महिला अशा दोन्ही विभागातील हॉकीपटूंच्या मानसिक व शारीरिक क्षमतेचा कस लागणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही स्पर्धांमध्ये दोन भिन्न संघ पाठवण्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, भारतीय पुरुष हॉकी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक क्रेग फुल्टन व महिला हॉकी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक शूर्ड मराईन यांनी दोन्ही स्पर्धांसाठी एकच संघ पाठवण्याला प्राधान्य दिले आहे..ब संघ तयार ठेवण्याचा संदेशक्रीडा मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून या वेळी सांगण्यात आले की, आशियाई क्रीडा स्पर्धा ही ऑलिम्पिकसाठीची पात्रता फेरी असणार आहे. या स्पर्धेमध्ये भारताचा अ संघ सहभागी व्हायला हवा. याबाबत राष्ट्रीय हॉकी संघटनेला कळवण्यात आले आहे. तसेच दोनही स्पर्धा महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे भारताचा ब हॉकी संघही सज्ज असायला हवा. पुरुष व महिला अशा दोन्ही विभागात दोन संघ तयार असायला हवेत..सर्वोत्तम संघ पाठवणार : भोलानाथ सिंगहॉकी इंडियाचे सचिव भोलानाथ सिंग या वेळी म्हणाले की, विश्वकरंडक व आशियाई स्पर्धा या दोन मालिकांसाठी हॉकी संघांची निवड अद्याप करण्यात आलेली नाही. सर्व बाबींचा विचार आमच्याकडून करण्यात येणार आहे. आम्ही दोन्ही स्पर्धांसाठी सर्वोत्तम संघ पाठवणार आहोत.