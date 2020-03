INDvsNZ : परदेशात गेले अन् लायकी कळाली; कसोटीतही व्हाइट वॉश

ख्राईस्टचर्च : भारतीय क्रिकेट संघाला तो फक्त गल्लीतला शेर आहे असे टोमणे अनेकवेळा ऐकावे लागले आहेत. मात्र, गेल्या काही परदेशी दौऱ्यामध्ये भारतीय संघाने हा ठप्पा पुसून टाकण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, न्यूझीलंड दौऱ्यात भारतीय संघाने सपाटून मार खात एकदिवसीय पाठोपाठ कसोटी मालिकेतही व्हाइटवॉशचा सामना करावा लागला आहे.

दुसऱ्या कसोटी सामन्यात न्यूझीलंडने भारताचा तिसऱ्याच दिवशी सात विकेट्सने पराभव केला आणि मालिका 2-0 अशी खिशात घातली. सामन्याचा दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपण्याअगोदर अजिंक्य रहाणे आणि खंबीर फलंदाजी करणार्‍या चेतेश्वर पुजाराला बाद करण्यात किवी गोलंदाजांना यश आले तिथेच सामना जिंकण्याच्या स्वप्नाला धक्का लागला. तिसऱ्या दिवसाला सुरवात झाल्यावर हनुमा विहारी आणि रिषभ पंत खेळत होते मात्र, त्यांनाही काहीच छाप पाडता आली नाही आणि ते लगेच बाद झाले. भारताच्या एकाही फलंदाजाला दुहेरी धावसंख्या करता आली नाही. अखेरच्या टप्प्यात केवळ रवींद्र जडेजाने दुहेरी (16) धावा केल्या.

