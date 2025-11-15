India Archery: अठरा वर्षांनंतर भारताचा सुवर्णभेद; बलाढ्य कोरियावर मात, यशदीप, अतानू, राहुलचा सांघिक विभागात ठसा

ढाका : भारताच्या पुरुष तिरंदाजांनी आशियाई तिरंदाजी अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये इतिहास रचला. यशदीप भोगे, अतानू दास आणि राहुल या भारतीय तिरंदाजांनी पुरुषांच्या सांघिक रिकर्व्ह प्रकारात दक्षिण कोरियाच्या खेळाडूंवर शूटऑफमध्ये मात केली आणि भारताला तब्बल १८ वर्षांनंतर सुवर्णपदक मिळवून दिले..भारताला याप्रसंगी २००७ नंतर सुवर्णपदक पटकावता आले. भारतीय पुरुष तिरंदाजी संघाने सलामीच्या लढतीत तुर्कमेनिस्तान संघावर ६-२ असा विजय मिळवत पुढे पाऊल टाकले. पुढल्या फेरीमध्ये मलेशियाला ६-० असे सहज नमवले. भारतीय पुरुष संघाने उपांत्य फेरीच्या लढतीत कझाकस्तानचे आव्हान ५-३ असे परतवून लावले आणि सुवर्णपदकाच्या लढतीत प्रवेश केला..World Cup 2025: ...अन् हरमनप्रीत कौर कोच अमोल मुजूमदारला पाहताच पडली पाया; विश्वविजयानंतरचा भावूक करणारा क्षण.पहिल्या दोन सेटमध्ये बरोबरीदक्षिण कोरियाचे आंतरराष्ट्रीय तिरंदाजीमधील वर्चस्व सर्वश्रुत आहे. या स्पर्धेतही २००९पासून त्यांचाच वरचष्मा होता. या स्पर्धेमध्ये मात्र त्यांनी आपल्या दुसऱ्या फळीतील खेळाडूंना संधी दिली होती. यामध्ये सिओ मिंगी, किम येचान व जँग जिहो या तीन खेळाडूंचा समावेश होता. पहिल्या सेटमध्ये भारत व दक्षिण कोरिया ५६-५६ अशी बरोबरी झाली. पुढील सेटमध्येही दोन देशांमध्ये ५६-५६ अशी बरोबरी झाली. त्यामुळे पहिल्या दोन सेटनंतर दोन देशांमध्ये २-२ अशी बरोबरी पाहायला मिळाली..कोरियाची बाजीतिसऱ्या सेटमध्ये दक्षिण कोरियन खेळाडूंनी बाजी मारली. या सेटमध्ये त्यांनी ५७ गुणांची कमाई केली. भारताला ५१ गुणांचीच कमाई करता आली. यामुळे या सेटचे विजयाचे दोन गुण दक्षिण कोरियाला मिळाले. त्यामुळे तिसऱ्या सेटनंतर त्यांच्याकडे ४-२ अशी आघाडी झाली..चौथ्या सेटमध्ये पुनरागमनचौथ्या सेटमध्ये मात्र भारतीय तिरंदाजांनी छान पुनरागमन केले. भारतीय तिरंदाजांनी ५७ गुणांची कमाई करीत हा सेट आपल्या नावावर केला. दक्षिण कोरियन तिरंदाजांना ५३ गुणांची कमाई करता आली. अखेर दोन देशांमध्ये ४-४ अशी बरोबरी झाली..शूटऑफमध्येही बरोबरी, दासचा बाण निर्णायकभारत-दक्षिण कोरिया यांच्यामधील अंतिम फेरीच्या लढतीत दोन्ही संघांमध्ये २९-२९ अशी बरोबरी झाली होती. मात्र अतानू दासने मारलेला बाण हा १० अंकाच्या जवळ लागल्यामुळे भारताला सुवर्णपदक विजेता ठरवण्यात आले. दक्षिण कोरियाला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले..आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे लक्ष्यराहुल बॅनर्जी याप्रसंगी म्हणाले, की दक्षिण कोरियन खेळाडू तिरंदाजीत अव्वल दर्जाची कामगिरी करतात. यंदा त्यांनी आपला सर्वोत्तम संघ पाठवला नाही. पण कोरियातील दुसऱ्या फळीतील खेळाडूही तेवढ्याच तोडीचे असतात. त्यामुळे कमी लेखून चालणार नाही. अतानू दास याच्याशी माझे आदल्या रात्री बोलणे झाले होते. बरीच वर्षे झाली आपल्या देशाला सुवर्णपदक पटकावता आले नाही. या वर्षी स्वप्न पूर्ण करायला हवे. ते आम्ही साध्य केले. आता पुढल्या वर्षी आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. त्या स्पर्धेत पदक पटकवायचे आहे..Asian Archery Championship 2025: तिरंदाजीत अचूक लक्ष्यभेद; आशियाई स्पर्धा, तीन सुवर्ण आणि एक रौप्य.प्रशिक्षक म्हणूनही सुवर्णपदक विजेतेभारताने २००७मध्ये आशियाई स्पर्धेमध्ये रिकर्व्ह पुरुषांच्या सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले होते. तेव्हा भारतीय संघामध्ये मंगल सिंग चंपिया, जयंत तालुकदार व राहुल बॅनर्जी या खेळाडूंचा समावेश होता. या संघातील राहुल बॅनर्जी आता भारताच्या यंदाच्या सुवर्णपदक विजेत्या रिकर्व्ह संघाचे प्रशिक्षक आहेत. खेळाडू म्हणून सुवर्णपदक पटकावल्यानंतर त्यांनी आता प्रशिक्षक म्हणूनही सुवर्णपदकाचा आनंद घेतला आहे. या वेळी ते भावुक झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.