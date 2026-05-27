Sports: भारतीय क्रीडा क्षेत्रात पारदर्शकतेचा नारा; वाद व कायदेशीर नोंदीसाठी स्वतंत्र पोर्टलचा श्रीगणेशा

क्रीडा क्षेत्र भ्रष्टाचारापासून मुक्त व्हावे, सर्व व्यवहार पारदर्शक असायला हवेत, यासाठी केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून पाऊल उचलण्यात आले. क्रीडा मंत्रालयाने मंगळवारी नव्याने स्थापन होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पोर्ट्स ट्रिब्युनल (एनएसटी) आणि राष्ट्रीय स्पोर्ट्स बोर्ड (एनएसबी) यांच्या कामकाजाचे नियम जाहीर केले. . तसेच क्रीडासंबंधी वाद आणि कायदेशीर नोंदींसाठी केंद्र सरकार एक स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. हे दोन्ही संस्थात्मक बदल गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा अंतर्गत करण्यात येत आहेत. मंत्रालयाने सांगितले की, कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखाली निवड समिती तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..राष्ट्रीय स्पोर्ट्स बोर्ड ही समिती राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांना मान्यता देण्याचे काम करेल. तसेच त्यांच्या प्रशासन, आर्थिक व्यवहार आणि नैतिक नियमांचे पालन होत आहे का, यावर देखरेख ठेवेल. या समितीत एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतील. त्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल. सदस्यांसाठी कमाल वयोमर्यादा ६५ वर्षे ठेवण्यात आली आहे..याशिवाय राष्ट्रीय स्पोर्ट्स बोर्ड यांच्याकडून राष्ट्रीय क्रीडा निवडणूक पॅनेलची यादी ठेवण्यात येईल. संलग्न क्रीडा संघटनांची नोंद ठेवण्यात येईल. तसेच त्यांच्याकडून क्रीडा प्रशासनासाठी आदर्श मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येणार आहेत..राष्ट्रीय क्रीडा ट्रिब्युनल काय करणार?देशातील क्रीडासंबंधी वाद सोडवण्यासाठी ही स्वतंत्र न्यायिक संस्था असेल.यामुळे सामान्य दिवाणी न्यायालयांवर अवलंबून राहणे कमी होईल.वादांचे जलद आणि प्रभावी निवारण करण्यावर भर असेल.ऑनलाइन सुविधासरकारकडून एक डिजिटल पोर्टल सुरू केले जाईल.यावर तक्रारी दाखल करता येतील.नोटिसा आणि कागदपत्रे सादर करता येतील.व्हर्चुअल सुनावण्या होऊ शकतील.आदेश आणि नोंदी जतन केल्या जातील..