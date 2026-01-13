India Open 2026: लक्ष्य सेनचा भारताच्याच आयुष शेट्टीविरुद्ध विजय; ट्रीसा-गायत्री, हरिहरन-अर्जुन जोडीचीही आगेकूच

माजी विजेता लक्ष्य सेन, सय्यद मोदी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील विजेत्या ट्रीसा जॉली आणि गायत्री गोपीचंद यांनी त्यांच्या इंडिया ओपन २०२६ मोहिमेची दमदार सुरुवात केली. चायनीज तैपेईचा चौथा मानांकित चाऊ टिएन चेन, जपानचा सातवा मानांकित कोदाई नारोका आणि फ्रान्सचा सहावा मानांकित अॅलेक्स लॅनिएर यांना स्पर्धेच्या पहिल्याच फेरीत बाहेर जावे लागले. भारतीय बॅडमिंटन संघटनेद्वारे आयोजित एचएसबीसी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर ७५० स्पर्धेचे सामने येथील इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियममध्ये खेळवले जात आहेत..Badminton: महिला एकेरीत भारतीय खेळाडूंमध्ये जेतेपदाची झुंज; ओडिशा मास्टर्स बॅडमिंटन, पुरुषांच्या एकेरीत किरण जॉर्जही अंतिम फेरीत.लक्ष्य सेनला त्याच्या अकादमीतील सहकारी शेट्टीवर २१-१२, २१-१५ असा विजय मिळवण्यासाठी फक्त ३६ मिनिटे लागली. ट्रीसा आणि गायत्रीने इंदिरा गांधी बहुउद्देशीय इनडोअर स्टेडियममध्ये थायलंडच्या ओर्निचा जोंगसाथपोर्नपार्न आणि सुकिता सुवाचाई यांचा २१-१५, २१-११ असा पराभव केला.यापूर्वी, कॅनडाच्या ब्रायन यांगने चाऊचा २१-१९, २१-११ असा पराभव केला, चायनीज तैपेईच्या ची यू जेनने लॅनिएरला २१-१७, २१-१९ असे पराभूत करून धक्कादायक निकाल नोंदवला आणि कोदाई नाराओकाने त्याच्याच देशाच्या केंटा निशिमोटोविरुद्ध ६-२१, ५-७ अशा पिछाडीवर असतानाच सामना सोडून दिला.."कोणत्याही स्पर्धेतील पहिला सामना खूप महत्त्वाचा असतो आणि येथील परिस्थिती थोडी अवघड होती. हा मोठा हॉल असल्याने, परिस्थिती संथ असेल असे आम्हाला वाटत होते, पण शटल वेगाने जात होते. तसेच, येथे बरीच थंडी आहे आणि सामन्याच्या सुरुवातीला चांगला वॉर्म-अप केल्यामुळे मी आनंदी होतो," असे सेन म्हणाला. तो आता दुसऱ्या फेरीत निशिमोटोचा सामना करेल.ट्रीसा आणि गायत्रीने यजमानांना एका प्रभावी कामगिरीसह विजयी सुरुवात करून दिली. जागतिक क्रमवारीत २१ व्या क्रमांकावर असलेल्या या भारतीय जोडीवर थाई जोडीविरुद्धच्या ४२ मिनिटांच्या सामन्यादरम्यान फारसा दबाव नव्हता. ही भारतीय जोडी आता चीनच्या सातव्या मानांकित ली यी जिंग आणि लुओ झू मिन यांचा सामना करेल, ज्यांनी अमेरिकेच्या फ्रान्सिस्का कॉर्बेट आणि जेनी गाई यांचा २१-१२, २१-८ असा पराभव केला..हरिहरन आमसकरुणन आणि एमआर अर्जुन या पुरुष दुहेरीच्या जोडीनेही पहिल्या फेरीत मलेशियाच्या ओंग येव सिन आणि तेओ ई यी यांच्या जोडीचा २१-१५, २१-१८ असा पराभव करून दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. पुढील फेरीत त्यांचा सामना चीनच्या चौथ्या मानांकित लियांग वेई केंग आणि वांग चांग यांच्याशी होईल.दरम्यान, राष्ट्रीय महिला दुहेरी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या श्रुती मिश्रा आणि प्रिया कोंजेंगबाम यांनी एकूण पाच मॅच पॉइंट वाचवले, परंतु त्यांनी मिळवलेला एक मॅच पॉइंट जिंकण्यात त्या अपयशी ठरल्या. हाँगकाँग चीनच्या लुई लोक लोक आणि त्सांग हिउ यान यांच्याकडून एका तास आणि आठ मिनिटांत २१-११,२०-२२,२४-२२ असा त्यांचा पराभव झाला.माजी विश्वविजेती पी.व्ही. सिंधू, पुरुष एकेरीचे खेळाडू किदंम्बी श्रीकांत आणि एचएस प्रणॉय हे बुधवारी आपल्या मोहिमेची सुरुवात करतील. तिसऱ्या मानांकित चिराग शेट्टी आणि सात्विकसाईराज रँकीरेड्डी यांना पहिल्या फेरीत वॉकोव्हर मिळाला, कारण अमेरिकेच्या चेन झी यी आणि प्रेस्ली स्मिथ यांनी माघार घेतली..Australian Open Badminton 2025: लक्ष्य, आयुष उपांत्यपूर्व फेरीत; ऑस्ट्रेलियन ओपन बॅडमिंटन, सात्त्विक-चिराग जोडीचीही वाटचाल.महत्वाचे निकालपुरुष एकेरी:लक्ष्य सेन वि. वि. आयुष शेट्टी 21-12, 21-15; ची यू-जेन (तैपेई) वि. वि. -ॲलेक्स लॅनियर (फ्रान्स) 21-17, 21-19; ब्रायन यांग (कॅनडा) वि. वि.चौ तिएन चेन (तैपेई ) 21-19, 21-11; व्हिक्टर लाई (कॅनडा) वि. वि. टोमा ज्युनियर पोपोव्ह (फ्रान्स) 21-12, 16-21, 21-8महिला एकेरी:रत्चानोक इंतानोन (थायलंड) वि. वि. रिको गुंजी (जपान ) 21-19, 21-15; पुत्री कुसुमा वरदानी (इंडोनेशिया) वि. वि. मिशेल ली (कॅनडा) 21-12, 20-22, 21-15पुरुष दुहेरी:हरिहरन अमसाकरुनन/एमआर अर्जुन वि. वि. ओंग येव सिन/टीओ ई यी (मलेशिया) 21-15, 21-18; क्रिस्टो पोपोव्ह/टोमा ज्युनियर पोपोव्ह (फ्रान्स) वि. वि. चूंग होन जियान/हायकल मुहम्मद (मलेशिया) 21-11, 21-19महिला दुहेरी:ट्रीसा जॉली/गायत्री गोपीचंद वि. वि. ऑर्निचा जोंगसाथापर्ण/सुकित्ता सुवाचाई (थायलंड) 21-15, 21-11; लुई लोक लोक/त्सांग हिउ यान (हाँगकाँग) वि. वि. श्रुती मिश्रा/प्रिया कोन्जेंगबम 21-11, 20-22, 24-22मिश्र दुहेरी:हिरोकी मिडोरिकावा/नामी मत्सुयामा (जपान ) वि. वि ध्रुव रावत/के मनीषा 21-9, 21-10..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.