Asia Cup 2025 : भविष्याकडे लक्ष देत मोर्चेबांधणी; आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेद्वारे भारतीय क्रिकेट संघाची तयारी

Suryakumar Yadav Leads T20 Squad : श्रेयस अय्यरला वगळल्याचे आश्चर्य, शुभमन गिलची निवड आणि थेट उपकर्णधार, पुरेशी विश्रांती मिळाली असतानाही इंग्लंड दौऱ्यातील अखेरच्या कसोटीतीतून जसप्रीत बुमराची विश्रांती, तोच बुमरा आशिया करंडक स्पर्धेसाठी सज्ज... प्रश्न निर्माण करणाऱ्या अशा सर्व घडामोडींचे एकच कारण, पुढील वर्षी होणारी टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा. भारतीय निवड समिती आणि संघ व्यवस्थापनाने याच दृष्टीने मोर्चेबांधणी सुरू केलीय. .मागचा टी-२० विश्वचषक भारतीय संघाने जिंकला आणि कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि रवींद्र जडेजाने आंतरराष्ट्रीय टी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. निवड समितीने धाडसी निर्णय घेताना सूर्यकुमार यादवला भारतीय टी-२० संघाचे कर्णधार बनवले. आयपीएलमुळे भारतीय संघाला टी-२० क्रिकेटसाठी खेळाडूंचे भरपूर पर्याय उपलब्ध होत राहतात. मग असे पर्याय जे संधी मिळाली की थेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधे धमाका उडवतात. आयपीएल खेळून भारतीय खेळाडू टी-२० क्रिकेटसाठी अगदी परिपक्व बनलेले असतात, असे दिसून येते..Asia Cup 2025: अजिंक्य रहाणे म्हणतोय, भारतीय संघाच्या 'या' खेळाडूला हलक्यात घेऊ नका, ठरू शकतो हुकमी एक्का.अभिषेक शर्मा याचे उत्तम उदाहरण आहे, मात्र एकाच जागेसाठी तीन तीन खेळाडू तयार झालेले असताना संघ निवडीसमोर पेच निर्माण होतात. मग दोन खेळाडूंना संधी मिळते आणि कोणातरी एकावर अन्याय होतो, असे सध्या भारताच्या टी-२० संघाबाबत घडत आहे. आशिया कप स्पर्धेसाठी दुबईला येऊन दाखल झालेल्या भारतीय संघाने सराव तर चालू केला आहे. प्रश्न आहे अंतिम ११ जणांच्या यादीत कोणाचा नंबर लागतो..अभिषेक शर्मा सलामीला नक्की येणार आहे. त्याला कोण साथ देणार, हे बघायचे आहे. संजू सॅमसन खेळला तर तो सलामीला येईल आणि शुभमन गिल तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. यष्टीरक्षक म्हणून जितेश शर्माला पसंती दिली गेली, तर गिल अभिषेक शर्मासह मैदानात उतरताना दिसेल. संघात बुमरा आणि अर्शदीप सिंग हे दोनच वेगवान गोलंदाज खेळतील, ज्यांना तीन फिरकी गोलंदाजांची साथ लाभेल..Asia Cup 2025 : आजपासून आशिया चषकाचा थरार; स्पर्धेत आठ संघ, कधी होणार भारत पाकिस्तान सामना? वाचा संपूर्ण वेळापत्रक....अर्थातच हार्दिक पंड्याचा सशक्त अष्टपैलू पर्याय संघात असेलच. शिवम दुबे म्हणायला अष्टपैलू आहे. भारतीय संघाच्या सरावाचा अभ्यास करता पहिल्या सामन्यासाठी शिवम दुबे, रिंकू सिंग, हर्षित राणा आणि जितेश शर्माला बाहेर बसवून बाकीचे खेळाडू मैदानात उतरताना दिसतील, असे वाटते आहे. पहिला सामना नवख्या संयुक्त अरब अमिराती संघाबरोबर असला तरी भारतीय संघ अत्यंत मन लावून सराव करून सर्व शक्तीनिशी खेळायच्या तयारीत दिसतो आहे..