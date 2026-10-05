India Asian Games: भारताची तिरंदाजी, बॉक्सिंग, कुस्तीमध्ये झेप; नेमबाजी, ॲथलेटिक्समध्ये सर्वाधिक पदके; बॅडमिंटन, टेनिसमध्ये अपेक्षाभंग

नागोया : भारतीय खेळाडूंनी जपानमधील आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये २१ सुवर्ण, २७ रौप्य व ३७ ब्राँझ अशी एकूण ८५ पदकांची कमाई करीत पदकतालिकेत चौथे स्थान पटकावले. चीनमध्ये २०२२ मध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये भारतीय खेळाडूंनी २८ सुवर्ण, ३८ रौप्य व ४० ब्राँझपदकांसह एकूण १०६ पदके पटकावली होती. तेव्हाही भारतीय संघ पदकतालिकेत चौथ्या स्थानावर होता, मात्र यंदा २१ पदकांची घट होताना दिसत आहे. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.भारतीय खेळाडूंनी ॲथलेटिक्स (२४ पदके) व नेमबाजी (१५ पदके) या दोन खेळांमध्ये सर्वाधिक पदके पटकावली असली तरी चीनमधील स्पर्धेमध्ये नेमबाजांनी २२ व ॲथलीटने २९ पदके पटकावली होती. त्यामुळे या दोन खेळांमधून यंदा कमी पदके प्राप्त झाली आहेत, मात्र तिरंदाजी, बॉक्सिंग, कुस्ती व स्क्वॉश या खेळांमध्ये भारताला झेप घेता आली आहे. बॅडमिंटन या खेळातील अपयश बोचणी देणारे ठरले..चीनने ३४१ पदकांसह (१६९ सुवर्ण, ८९ रौप्य, ८३ ब्राँझ) पहिले स्थान मिळवले. जपान ८३ सुवर्णांसह २६९ पदकांवर दुसऱ्या, तर दक्षिण कोरिया ३९ सुवर्णांसह १५० पदकांवर तिसऱ्या स्थानावर राहिला. भारत चौथ्या स्थानी राहिल्यामुळे तो आशियातील प्रमुख क्रीडा देशांमध्ये कायम आहे, मात्र अव्वल देशांशी असलेले अंतर अजूनही मोठे आहे. स्पर्धेच्या शेवटच्या दोन दिवसांत भारताने तब्बल ११ सुवर्णपदके जिंकली. हा सुवर्णवर्षाव झाला नसता, तर भारताला अव्वल पाच पदकविजेत्या देशांच्या यादीमध्ये स्थान मिळवणेही कठीण झाले असते..भारताच्या कामगिरीतील घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे नेमबाजी आणि ॲथलेटिक्स दोन खेळांमध्ये अपेक्षेनुसार खेळ झाला नाही. हांगझोऊमध्ये नेमबाजांनी सात सुवर्ण, नऊ रौप्य आणि सहा ब्राँझ अशी २२ पदके जिंकली होती. या वेळी भारताच्या ३० सदस्यांच्या संघाला तीन सुवर्ण, आठ रौप्य आणि चार ब्राँझ अशी १५ पदके मिळाली. दुहेरी ऑलिंपिक पदकविजेती मनू भाकर हिची कामगिरी निराशाजनक ठरली. महिलांच्या १० मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात भारताला एकही पदक मिळाले नाही. २७ वर्षीय नीरू धांडा हिने मात्र शानदार कामगिरी केली. नीरू ही आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ट्रॅप वैयक्तिक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला ठरली. तिने महिला सांघिक प्रकारात रौप्य आणि किनान चेनाईसोबत मिश्र सांघिक प्रकारात आणखी एक सुवर्णपदक जिंकले..ॲथलेटिक्समध्ये भारताला मोठा धक्का नीरज चोप्राच्या माघारीने बसला. त्याच्याकडून सुवर्णपदकाची मोठी अपेक्षा होती. तजिंदरपाल सिंह तूर याला सलग तिसरे आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक जिंकता आले नाही. लांब उडीतील मुरली श्रीशंकर आणि उंच उडीतील सर्वेश कुशारे यांना रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. ज्योती याराजी गुडघेदुखीमुळे महिलांच्या १०० मीटर अडथळा शर्यतीत सहभागी होऊ शकली नाही. हांगझोऊमध्ये भारताने ॲथलेटिक्समध्ये सहा सुवर्णपदके जिंकली होती..व्यवस्थेतील अडचणीस्पर्धेपूर्वीच्या तयारीतही काही समस्या होत्या. खेळाडूंसाठी स्वतंत्र क्रीडा गाव नसणे, राहण्याच्या समस्या आणि वाहतुकीतील अडचणी यामुळे खेळाडूंच्या दिनक्रमावर परिणाम झाला.स्पर्धेच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी लांब प्रवास, बस उशिरा येणे आणि विश्रांतीसाठी कमी वेळ मिळणे यामुळे खेळाडूंवरील ताण वाढला. या गोष्टी पदकांमध्ये झालेल्या घसरणीचे एकमेव कारण नसल्या तरी खेळाडूंना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज त्यांनी दाखवून दिली..ऐतिहासिक लक्ष्यवेधया स्पर्धेने भारताच्या क्रीडा क्षेत्राचा पाया विस्तारत असल्याचेही दाखवून दिले. तिरंदाजीत कुमकुम मोहोड हिने ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकले. वैयक्तिक रिकर्व्ह प्रकारात सुवर्णपदक जिंकणारी ती पहिली भारतीय ठरली. भारताने तिरंदाजीत पाच सुवर्ण, दोन रौप्य आणि दोन ब्राँझ अशी नऊ पदके जिंकली. हांगझोऊमधील एकूण पदकसंख्येचीही बरोबरी केली. विशेष म्हणजे रिकर्व्ह तिरंदाजांनी पाचही प्रकारांत पदके जिंकली. त्यात दोन सुवर्ण, दोन रौप्य आणि एक ब्राँझपदकाचा समावेश आहे. त्यामुळे या प्रकारात दक्षिण कोरियाच्या वर्चस्वाला भारताकडून मोठे आव्हान मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.गोल्फमध्ये मुसंडीटेनिसमध्ये भारताची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक राहिली. तब्बल ४० वर्षांनंतर भारतीय टेनिसपटूंना एकही पदक मिळाले नाही. गोल्फमध्ये मात्र भारताने ऐतिहासिक कामगिरी केली. प्रणवी उर्स ही वैयक्तिक आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला ठरली. प्रणवी उर्स, अदिती अशोक आणि दीक्षा डागर यांच्या महिला संघाने रौप्यपदक जिंकले. महिला सांघिक गोल्फमध्ये भारताचे हे पहिले पदक ठरले..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.खणखणीत षटकारकुस्तीपटूंनी दोन सुवर्णांसह सहा पदके जिंकली. सुजीत कलकल आणि अमन सेहरावत यांनी ऑलिंपिक आणि जागतिक विजेत्या कुस्तीपटूंना पराभूत करत सुवर्णपदके जिंकली. ग्रीको रोमन कुस्तीतील नितेश सिवाच आणि सुनीलकुमार यांनीही चांगली कामगिरी केली.धडाकेबाज ठाेसाबॉक्सिंगमध्येही भारतासाठी सकारात्मक गोष्टी घडल्या. परवीन हुडा हिने २२ महिन्यांच्या निलंबनानंतर शानदार पुनरागमन करत महिलांच्या ६५ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक जिंकले.लवलीना बोर्गोहेन हिने हांगझोऊतील रौप्यपदकाचे सुवर्णपदकात रूपांतर केले. अंकुश पंघाल याने पुरुषांच्या ८० किलो गटात सुवर्णपदक जिंकले.देदीप्यमान कामगिरीभारतीय महिला हॉकी संघाने ४४ वर्षांचा सुवर्णपदकाचा दुष्काळ संपवला. पुरुष संघानेही आपले विजेतेपद कायम ठेवले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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