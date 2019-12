रोहित-राहुल 'हिट'; विंडीजसमोर 388 धावांचे आव्हान

विशाखापट्टणम : विंडीजविरुद्ध पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात झालेला पराभव भारताच्या चांगला जिव्हारी लागला. त्यातूनच प्रेरणा घेत भारतीय संघाने आज तुफान फटकेबाजी करत विंडीजला 388 धावांचे आव्हान दिले. ही विशाखापट्टणमधील सर्वांत जास्त धावसंख्या आहे. यापूर्वी 370 धावांचा विक्रम आहे.

भारताची सलामीची जोडी रोहित शर्मा आणि लोकेश राहुल यांच्या भक्कम भागीदारीवर आणि त्यानंतर अखेर षटकांत रिषभ पंत आणि श्रेयस अय्यरने केलेल्या तुफान फटकेबाजीच्या जोरावर भारताने 387 धावांचा टप्पा गाठला.

नाणेफेक जिंकून विंडीजने गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो त्यांच्या चांगलाच अंगलट आला. रोहित शर्मा आणि राहुल यांनी विंडीजच्या गोलंदाजांवर हल्ला करण्यास सुरवात केली. सर्वप्रथम रोहितने 107 चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले. त्यापाठोपाठ राहुलनेही 102 चेंडूंत शतक पूर्ण केले.

