नवी दिल्ली : भारतीय नेमबाजांची आशियाई अजिंक्यपद नेमबाजी स्पर्धेतील पदकांची लयलूट रविवारीही कायम राहिली. ऐश्वर्य प्रतापसिंग तोमर याने पुरुषांच्या ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन या प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले..तसेच ॲड्रियन कर्माकर याने ज्युनियर विभागातील पुरुषांच्या ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन प्रकारात सुवर्णपदकावर हक्क सांगितला. भारतीय नेमबाजांनी रविवारपर्यंत २५ सुवर्ण, १० रौप्य व १० ब्राँझपदकांची माळ आपल्या गळ्यात घातली होती..पुरुषांच्या ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन या प्रकारातील पात्रता फेरीमध्ये भारताच्या चार नेमबाजांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. ऐश्वर्य तोमर व किरण जाधव यांनी प्रत्येकी ५८४ गुणांची कमाई केली. चेन सिंग याने ५८२ गुणांची कमाई केली. तसेच अखिल शिओरॅन याने ५८१ गुणांची कमाई केली. किरण जाधव रँकिंग गुणांसाठी खेळत होता. त्यामुळे तो मुख्य फेरीसाठी पात्र ठरू शकला नाही. ऐश्वर्य याने अंतिम फेरीत ४६२.५ गुणांसह सुवर्णपदक जिंकले. चीनच्या वेंजू झाओ याने ४६२ गुणांसह रौप्यपदक जिंकले. जपानच्या नाओया ओकाडा याने ४४८.८ गुणांसह ब्राँझपदकावर हक्क सांगितला. चेन सिंग चौथ्या स्थानावर व अखिल शिओरॅन पाचव्या स्थानावर राहिला..ज्युनियर विभागात अचूक निशाणाॲड्रियन कर्माकर याने ज्युनियर विभागातील पुरुषांच्या ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले. वेदांत नितीन वाघमारे याने याच प्रकारात ब्राँझपदक पटकावले.तसेच वेदांत नितीन वाघमारे, रोहित कनयान व ॲड्रियन कर्माकर या तिघांनी मिळून १७३३ गुणांची कमाई करीत ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन या ज्युनियर प्रकारातील सांघिकमध्ये सुवर्णपदक पटकावले. भारतीय नेमबाजांनी ज्युनियर विभागातही ठसा उमटवला..Womens ODI World Cup 2025: भारतीय महिला संघाच्या सरावाचा श्रीगणेशा; विशाखापट्टनममध्ये वर्ल्डकपची तयारी.सांघिक प्रकारात रौप्यपदकभारताच्या नेमबाजांनी पुरुषांच्या ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशनमधील सांघिक प्रकारात रौप्यपदक पटकावले. ऐश्वर्य तोमर, चेन सिंग व अखिल शिओरॅन या भारतीय नेमबाजांनी १७४७ गुणांची कमाई करीत रौप्यपदकावर नाव कोरले. चीनच्या नेमबाजांनी १७५० गुणांसह सुवर्णपदक जिंकले. कोरियन नेमबाजांनी १७४० गुणांसह ब्राँझपदक पटकावले..