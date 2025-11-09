क्रीडा
Azlan Shah Cup 2025: अझलान शाह हॉकी स्पर्धेसाठी अनुभवी खेळाडूंना विश्रांती; हरमनप्रीत सिंगऐवजी संजय कर्णधार
India announces squad for Sultan Azlan Shah Cup 2025: मलेशियातील इपोह येथे होणाऱ्या अझलान शाह करंडक हॉकी स्पर्धेसाठी अनुभवी खेळाडूंना विश्रांती देण्यात आली असून संजय याची कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही स्पर्धा २३ ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान होणार आहे.
