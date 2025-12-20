क्रीडा
India's T20 WC 2026 Schedule : संघ जाहीर झाला आता भारताचं वेळापत्रक नोट करा! पहिला सामना अमेरिकेशी नंतर पाकिस्तानशी भिडणार...
India T20 World Cup 2026 Schedule Announced : टी-२० विश्वकप स्पर्धेसाठी आयसीसीकडून वेळापत्रकदेखील जाहीर करण्यात आलं आहे. त्यानुसार भारतीय संघ ग्रुप ए मध्ये आहे. ७ फेब्रुवारीपासून ही स्पर्धा सुरु होणार असून भारत आणि श्रीलंका या स्पर्धेचे आयोजक असणार आहेत.
भारतीय संघाने २०२५ चा शेवट दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध विजयाने केला आहे. त्यानंतर आता संघाचं पुढचं लक्ष न्यूझीलंड विरुद्ध मालिका आणि टी-२० विश्वकप स्पर्धा असणार आहे. त्यासाठी आज १५ सदस्यीय भारतीय संघाची घोषणादेखील झाली आहे. आगामी टी-२० विश्वकप स्पर्धा ७ फेब्रुवारीपासून सुरु होणार असून भारत आणि श्रीलंका या स्पर्धेचे आयोजक असणार आहेत.