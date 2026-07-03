Consumption of Stimulants : उत्तेजक सेवनामध्ये भारताचा पाय खोलातच; १६२ दोषींसह भारत पहिल्या स्थानी

नवी दिल्ली - भारतामध्ये डोपिंग अर्थातच उत्तेजक सेवनांचे प्रमाण अधिक आहे. याचा फटका भारताला जागतिक स्तरावरील क्रीडा क्षेत्रामध्ये बसत आहे. आता जागतिक ॲथलेटिक्स संघटनेकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या स्वतंत्र डोपिंगविरोधी संस्थेच्या ॲथलेटिक्स इंटिग्रिटी युनिट (एआययू) यांच्या वतीने जून महिन्यात जाहीर करण्यात आलेल्या डोपिंगमधील दोषींच्या आकडेवारीत भारत १६२ गुन्ह्यांसह पहिल्या स्थानावर आहे. ही बाब गंभीर आहे..एआययूकडून जाहीर करण्यात आलेल्या यादीमध्ये डोपिंगमध्ये दोषी आढळणारे आहेत. तसेच यामध्ये डोप चाचणी टाळणे, नमुन्यात फेरफार करणे, बंदी असलेली औषधे पुरवणे किंवा खेळाडूंच्या ठिकाणाची माहिती न देणे अशा नियमभंगासाठी शिक्षा भोगणाऱ्यांचाही समावेश असतो. या यादीत केनिया १४८ प्रकरणांसह दुसऱ्या, तर रशिया ६० हून अधिक प्रकरणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे..उच्च धोका शिक्का भारताववरजागतिक ॲथलेटिक्स संघटनेने एप्रिल महिन्यात भारताला डोपिंगचा ‘अत्यंत उच्च धोका’ असलेला देश म्हणून घोषित केले होते. त्यानंतर ॲथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियाला डोपिंगच्या जोखमीच्या आधारे कॅटेगरी ‘बी’ वरून ‘ए’मध्ये हलवण्यात आले. एआययूचे अध्यक्ष डेव्हिड हाउमन यांनी म्हटले की, '‘भारतातील डोपिंगचा धोका जितका मोठा आहे, त्याच्या तुलनेत देशातील डोपिंगविरोधी कार्यक्रम पुरेसा प्रभावी नाही.’'.सर्वाधिक डोपिंग नियमभंग करणाऱ्या भारताची क्रमवारी२०२२ : ४८ प्रकरणे - (दुसरा क्रमांक)२०२३ : ६३ प्रकरणे - (दुसरा क्रमांक)२०२४ : ७१ प्रकरणे (पहिला क्रमांक)२०२५ : ३० प्रकरणे - (पहिला क्रमांक).जागतिक ॲथलेटिक्सकडून गटवारीजागतिक ॲथलेटिक्सच्या नियमांनुसार सदस्य देशांना डोपिंगच्या धोक्यानुसार ‘ए’, ‘बी’ आणि ‘सी’ अशा तीन गटांत विभागले जाते. कॅटेगरी ‘ए’मध्ये सर्वाधिक डोपिंगचा धोका; अशा देशांना अधिक कठोर नियम आणि मोठ्या प्रमाणावर डोप चाचण्या कराव्या लागतात.कॅटेगरी ‘बी’मध्ये मध्यम धोका. शिवाय कॅटेगरी ‘सी’ मध्ये कमी धोका. एआययू दर तीन वर्षांनी प्रत्येक देशाचे वर्गीकरण करत असते, मात्र आवश्यक वाटल्यास हा दर्जा तीन वर्षांच्या कालावधीतही बदलता येतो. कॅटेगरी ‘ए’मध्ये असलेल्या देशांनी दरवर्षी प्रभावी डोप चाचणी कार्यक्रम राबवणे बंधनकारक असते. विशेषतः जागतिक स्पर्धा, ऑलिंपिक किंवा अन्य मोठ्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रीय संघातील खेळाडूंची पुरेशी डोप चाचणी झाली आहे, याची खात्री करावी लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.