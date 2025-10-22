India vs Australia 2nd ODI : रोहित शर्माला शेवटची संधी? गौतम गंभीरचा प्लॅन बी तयार; युवा खेळाडूकडून करून घेतला कसून सराव...

ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दुसरा एकदिवसीय सामना उद्या म्हणजे गुरुवारी एडिलेड येथे होणार आहे. पहिल्या सामन्यात पराभव झाल्यानंतर हा सामना भारतीय संघासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. भारताला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची मालिका जिंकायची असेल तर या सामान्यात कोणत्याही परिस्थितीत विजय मिळवणं गरजेचं आहे. त्यादृष्टीने भारतीय संघाने सरावही सुरु केला आहे. एडिलेडमध्ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल आणि केएल राहुल यांनी नेटमध्ये घाम गाळला. .महत्त्वाचे म्हणजे मंगळवारी यशस्वी जायसवालकडूनही सराव करून घेण्यात आला. खरं तर जैस्वाल हा अतिरिक्त सलामीवीर आहे. सध्या तो बॅकअप म्हणून संघात आहे. अशावेळी जैस्वालकडून सराव का करून घेण्यात आला? तसेच रोहितला पर्याय म्हणून जैस्वालचा विचार केला जातो आहे का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यामागे गौतम गंभीरचा प्लॅन बी असल्याचीही चर्चा सुरु आहे. यामुळे रोहित शर्माचं संघातील स्थान धोक्यात येण्याची शक्यता आहे..Rohit Sharma विरुद्ध मिचेल स्टार्कने खरंच 176.5 Kmph वेगात बॉल टाकला? जाणून घ्या सत्य काय.पहिल्या सामन्यात रोहित शर्माने केवळ ८ धावा केल्या. जर एडिलेडमध्येही तो अपयशी ठरला तर भारतीय संघ व्यवस्थापन रोहित ऐवजी यशस्वी जैस्वालला संधी देण्याची शक्यता आहे. जैस्वालने यापूर्वी एकदिवसीय सामन्यात पदार्पण केले आहे, पण त्याने फक्त एकच एकदिवसीय सामना खेळला आहे. रोहित शर्माच्या निवृत्तीनंतर जैस्वाल हाच भारतीय संघाचा नियमित सलामीवीर असेल अशी चर्चाही क्रिकेट वर्तुळात रंगते आहे. त्यामुळे रोहितवर दबाव वाढला आहे..Rohit Sharma ने वडापाव सोडला, तीन महिन्यांची न थकता ट्रेनिंग! ११ किलो वजन कमी करण्यामागचं गुपित अभिषेक नायरने उलगडलं.दरम्यान, रोहितसाठी चिंतेची बाब म्हणजे एडिलेडमध्ये त्याचं प्रदर्शन खराब राहिलं आहे. त्याने येथे ६ एकदिवसीय सामने खेळले असून २१.८३ च्या सरासरीने फक्त १३१ धावा केल्या आहेत. त्याची सर्वोच्च धावसंख्या ४३ आहे. या मैदानावर त्याने एकही अर्धशतक किवा शतक झळकावलेले नाही. त्यामुळे त्याच्यासाठी मोठी कसोटी असणार आहे. आपली कामगिरी उंचावण्याचं मोठं आव्हान रोहित समोर असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.