India vs Australia 2nd ODI : रोहित शर्माला शेवटची संधी? गौतम गंभीरचा प्लॅन बी तयार; युवा खेळाडूकडून करून घेतला कसून सराव...

Rohit Sharma’s Last Chance : ऑस्ट्रलियाविरुद्धचा दुसरा एकदिवसीय सामन्यात भारताला कोणत्याही परिस्थितीत विजय मिळवणं आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने भारतीय संघाने सरावही सुरु केला आहे. एडिलेडमध्ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल आणि केएल राहुल यांनी नेटमध्ये घाम गाळला. याशिवाय आणखी एका युवा खेळाडूकडून कसून सराव करुन घेण्यात आला.
ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दुसरा एकदिवसीय सामना उद्या म्हणजे गुरुवारी एडिलेड येथे होणार आहे. पहिल्या सामन्यात पराभव झाल्यानंतर हा सामना भारतीय संघासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. भारताला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची मालिका जिंकायची असेल तर या सामान्यात कोणत्याही परिस्थितीत विजय मिळवणं गरजेचं आहे. त्यादृष्टीने भारतीय संघाने सरावही सुरु केला आहे. एडिलेडमध्ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल आणि केएल राहुल यांनी नेटमध्ये घाम गाळला.

