India vs Australia 2nd ODI 2025

India vs Australia 2nd ODI 2025

esakal

क्रीडा

India vs Australia 2nd ODI : दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारतीय संघ विजयाचे फटाके फोडणार? रोहित-विराट पुन्हा असेल केंद्रस्थानी...

Rohit Sharma & Virat Kohli Eye Comeback : ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात पराभव स्वीकारावा लागलेल्या भारती संघाला गुरुवारी हिशोब चुकता करण्याची संधी आहे. दुसऱ्या सामन्यात तरी भारतीय संघ विजयाचे फटाके फोडणार का, याची उत्सुकता आहे.|
Published on

पावसाचा वारंवार व्यत्यय, त्यामुळे फलंदाजीची विस्कटलेली घडी, यामुळे पहिल्या सामन्यात पराभवाची चव चाखावी लागणारा भारतीय संघ गुरुवारी होणाऱ्या दुसऱ्या सामन्यात तरी विजयाचे फटाके फोडणार का, याची उत्सुकता असेल. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली केंद्रस्थानी असलेल्या भारताचा ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेतील दुसरा सामना गुरुवारी होत आहे. एकीकडे फलंदाजी सुधारणा करण्याचे आव्हान असताना मालिकेतील आव्हानही कायम ठेवण्याची जबाबदारी नवोदित कर्णधार शुभमन गिलवर असणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News in Marathi
cricket news today
Indian cricket team
India vs Australia A cricket match
Marathi News Esakal
www.esakal.com