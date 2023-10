पुणे : क्रिकेट वर्ल्डकपमध्ये भारत विरुद्ध बांगलादेश सामना आज पुण्यातील एमसीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गहुंजे इथं होणार आहे. यासाठी पुणेकर चाहत्यांमध्ये जल्लोषाचं वातावरण आहे. काही तरुणांनी आत्ताच स्टेडिअमबाहेर हजेरी लावली आहे.

भारतीय संघाला प्रोत्साहित करण्यासाठी चाहते खास संदेश देणारे फलक घेऊन हजर झाले आहेत. यातील एका फलकानं अर्थात पुणेरी पाटीनं लक्ष वेधून घेतलं आहे. याचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. (India Vs Bangladesh ICC Mens Cricket World Cup 2023 match Pune Cricket fans gather outside Gahunje Stadium)

स्टेडिअमबाहेर पुणेरी पाटी

गहुंजे स्टेडिअमबाहेर या व्हिडिओनं लक्ष वेधून घेतलं आहे. यामध्ये दोन तरुणांच्या हातात दोन वेगवेगळे फलक आहेत. यातील एका फलकावर I will not date untill Rohit Sharma lifts up world cup अर्थात 'जोपर्यंत रोहित शर्मा विश्वचषक उंचावत नाही तोपर्यंत मी डेट करणार नाही' असं या पठ्ठ्यानं अस्सल पुणेरी स्टाईलमध्ये जाहीर केलंय. (Latest Marathi News)

तर दुसऱ्या एकानं हातात जो फलक घेतला आहे त्यावर लिहिलंय की, Cricket is my Religion, Rohit Sharma is my God अर्थात 'क्रिकेट हा माझा धर्म तर रोहित शर्मा देव आहे' अशा शब्दांत या पठ्ठ्यानं आपलं क्रिकेटवरील आणि रोहित शर्मावरील प्रेम व्यक्त केलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

घोषणाबाजीनं दणाणलं

दरम्यान, या तरुणांच्या गटानं गहुंजे स्टेडिअमबाहेर एकत्र येत घोषणाबाजी देखील केली. भारत माता की जय, वंदे मातरमच्या घोषणा त्यांनी दिल्या. तसेच टीम इंडियाची जर्सी परिधान करुन त्यांनी आपण भारतीय संघाचे खंदे पाठीराखे आहोत असं सांगितलं.