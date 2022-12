IND vs BAN LIVE Streaming : पुन्हा चॅनल बदलला! भारत-बांगलादेश सामने 'या' ॲपवर दिसणार...

IND vs BAN LIVE Streaming Mobile and TV: भारतीय क्रिकेट संघ आता बांगलादेश दौऱ्यावर जाण्यासाठी सज्ज झाला आहे. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया गुरुवारी बांगलादेशला पोहोचणार आहे. बांगलादेशमध्ये पहिले तीन वनडे आणि त्यानंतर दोन कसोटी सामने होणार आहेत. भारतीय संघाच्या या दौऱ्याची सुरुवात 4 डिसेंबरपासून एकदिवसीय मालिकेने होणार आहे. दरम्यान मालिका सुरू होण्यापूर्वी, तुम्हाला हे देखील माहित असणे आवश्यक आहे की तुम्ही या मालिकेचे सामने कोणत्या टीव्ही चॅनेलवर थेट पाहू शकता आणि सामने कुठे मोबाइलवर प्रसारित केले जाणार आहेत.

सोनी नेटवर्क आणि दूरदर्शनवर थेट प्रक्षेपण

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळल्या गेलेल्या मालिकेतील सर्व सामने तुम्ही प्राइम व्हिडिओवर पाहिले असतील. पण आता पुन्हा चॅनल बदलणार आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील लाइव्ह मालिकेचा आनंद घेण्यासाठी तुम्हाला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर जावे लागेल. तिथे तुम्हाला हिंदी आणि इंग्रजीसह अनेक भाषांमध्ये कॉमेंट्री ऐकता येईल. तसेच, जर तुम्हाला मोबाईल अॅपवर सामने पहायचे असतील, तर तुम्हाला सोनी लिव्हवर सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण पाहता येईल. सोनी व्यतिरिक्त, तुम्ही डीडी स्पोर्ट्सवर या टूरच्या प्रत्येक सामन्याचा विनामूल्य आनंद घेऊ शकता. (Ind vs Ban ODI and TEST Match Watch Live on Sony Sports And DD Sports)

एकदिवसीय आणि कसोटी मालिकेचे संपुर्ण वेळापत्रक