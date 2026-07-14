IND Vs ENG ODI: मजबूत फलंदाजी हीच जमेची बाजू; भारत-इंग्लंड यांच्यात आजपासून एकदिवसीय क्रिकेट मालिका

बर्मिंगहॅम: टी-२० मालिकेत प्रामुख्याने फलंदाजांच्या अपयशामुळे दारुण अपयशाचा सामना करावा लागला होता. आता चांगले तंत्र असलेल्या फलंदाजांचा भरणा असल्याने कोणत्याही धावांचा पाठलाग करण्याची आणि मोठी धावसंख्या उभारण्याची क्षमता हीच भारतीय संघाची जमेची बाजू असणार आहे. भारत आणि इंग्लंड यांच्यात उद्यापासून एकदिवसीय सामन्यांची मालिका सुरू होत आहे..कर्णधार शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर आणि के. एल. राहुल असे पाच चांगले फलंदाज भारतीय संघाचा मुख्य आधार आहेत. गोलंदाजीत जसप्रीत बुमराला अर्शदीप सिंगसोबत नवोदित प्रिन्स यादव किंवा गुरनूर ब्रारची साथ लाभेल. कुलदीप यादवही विश्रांती घेऊन मैदानात उतरत असल्याचा फरक पडेल. एकूणच भारतीय संघात बऱ्यापैकी समतोल वाटतो आहे..Uddhav Thackeray Matoshree Meeting : मातोश्रीवर हजर रहा! नाशिकमधील फुटीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या नगरसेवकांना सूचना, उद्धव ठाकरेंचा थेट हस्तक्षेप.खरे आव्हान इंग्लंड संघाच्या सध्याच्या कडक फॉर्मचे आहे. संघ व्यवस्थापनात बदल होत असूनही इंग्लंडचा संघ एकदिवसीय आणि टी-२० क्रिकेटमध्ये जोरदार चमकत आहे. नुकत्याच संपलेल्या टी-२० मालिकेत भारतीय संघाला मोठ्या पराभवाचा दणका दिल्याने आत्मविश्वासही इंग्लंड संघाचा दुणावला आहे. कप्तान हॅरी ब्रुक तुफान आक्रमक फटकेबाजी करतोय..बेन डकेट आणि जेकब बेथेलसोबत अनुभवी ज्यो रूटची हजेरी इंग्लंड संघाला मजबुती देत आहे. गोलंदाजीत जोफ्रा आर्चर आणि जोश टंगची जोडी जोरात आहे, ज्यांना अष्टपैलू सॅम करन आणि लेगस्पिनर आदिल रशीदची साथ आहे. भारताच्या तुलनेत इंग्लंड संघाचे अष्टपैलू खेळाडू जरा जास्त परिपूर्ण वाटतात..Nagpur News : बागेत गांजा पिले... अन् तिथेच लावली झाडे? भाजप नेत्याच्या दाव्याने नागपुरात खळबळ.विश्वकरंडकाचा प्रवास सुरू होतोय : गिल२०२७ विश्वचषक स्पर्धेकडे लक्ष देत जो प्रवास करायचा आहे, त्याची सुरुवात या मालिकेने होते आहे. इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेतल्या खेळपट्ट्या जवळपास सारख्या असल्याने तीन सामन्यांचे महत्त्व जास्त आहे. भारतीय संघाच्या फलंदाजीचे आधार रोहित शर्मा आणि विराट कोहली संघात असल्याने आधार वाटतो आहे, असे कर्णधार शुभमन गिलने सांगितले. तसेच बुमराच्या परतीने गोलंदाजीची धार वाढणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.