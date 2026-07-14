क्रीडा

IND Vs ENG ODI: मजबूत फलंदाजी हीच जमेची बाजू; भारत-इंग्लंड यांच्यात आजपासून एकदिवसीय क्रिकेट मालिका

India Begin ODI Series Against England: India vs England ODI, Shubman Gill आणि Team India यांच्यासाठी २०२७ विश्वचषकाच्या तयारीची महत्त्वाची सुरुवात आजपासून होत आहे.
IND Vs ENG ODI

IND Vs ENG ODI

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बर्मिंगहॅम: टी-२० मालिकेत प्रामुख्याने फलंदाजांच्या अपयशामुळे दारुण अपयशाचा सामना करावा लागला होता. आता चांगले तंत्र असलेल्या फलंदाजांचा भरणा असल्याने कोणत्याही धावांचा पाठलाग करण्याची आणि मोठी धावसंख्या उभारण्याची क्षमता हीच भारतीय संघाची जमेची बाजू असणार आहे. भारत आणि इंग्लंड यांच्यात उद्यापासून एकदिवसीय सामन्यांची मालिका सुरू होत आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
IND vs END