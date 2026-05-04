India Thomas Cup 2026: भारताचं सुवर्ण स्वप्न भंगलं! फ्रान्सने रोखला टीम इंडियाचा रथ; थॉमस कपमध्ये 'ब्राँझ'वर मानावं लागलं समाधान

हॉर्सेन्स (डेन्मार्क) : भारतीय पुरुष बॅडमिंटन संघाला थॉमस करंडकात ब्राँझपदकावर समाधान मानावे लागले. फ्रान्सकडून उपांत्य फेरीच्या लढतीत भारतीय संघाला ३-० अशी हार पत्करावी लागली. त्यामुळे भारतीय संघाचे सुवर्णपदक पटकावण्याचे स्वप्न भंग पावले..लक्ष्य सेन याला दुखापत झाल्यामुळे त्याला उपांत्य लढतीमधून माघार घ्यावी लागली. त्याच्याऐवजी भारतीय संघामध्ये किदांबी श्रीकांतची निवड करण्यात आली. सी. पोपोव याने आयुष शेट्टीवर २१-११, २१-९ असा विजय मिळवत शानदार सुरुवात करून दिली..Indian Women Hockey: पात्रता मिळवली, आता लक्ष्य विजेतेपदाचे; भारतीय महिला हॉकी संघाचा आज इटलीविरुद्ध उपांत्य सामना.ए. लेनियर याने किदांबी श्रीकांतवर २१-१६, २१-१८ असा विजय साकारला. या विजयामुळे फ्रान्सला २-० अशी आघाडी घेता आली. टी. पोपोव याने एच. एस. प्रणोय याच्यावर २१-१९, २१-१६ अशी मात केली. फ्रान्सने या विजयासह अंतिम फेरीत प्रवेश केला..Thomas Cup 2026: माजी विजेत्या भारताची विजयी सलामी; थॉमस अन् उबेर करंडक, डेन्मार्कची महिला संघावर मात.भारतीय संघाने २०२२मध्ये ही स्पर्धा जिंकण्याची किमया केली होती. तसेच १९५२, १९५५ व १९७९मध्ये ब्राँझपदकाची कमाई केली होती. आता भारताच्या पदकसंख्येत आणखी वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.