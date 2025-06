India vs India A : भारतीय संघ आज भारत 'अ' विरुद्ध सराव सामना खेळणार...इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटीपूर्वी खेळाडूंची चाचपणी.....अंतिम ११ ठरणार?

Team India to play a four-day practice match against India A before the England Test series : बेकनहॅम (केंट), ता. १२ : इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेस सज्ज होत असताना भारतीय खेळाडूंना उद्यापासून सुरू होणारा परस्परांमधील सराव सामना महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुख्य भारतीय संघ आपल्याच भारत अ संघाविरुद्ध खेळणार आहे. प्रमुख खेळाडूंचा फॉर्म आणि पहिल्या कसोटीसाठी संघ रचना कशी असेल, याचाही अभ्यास या सराव सामन्यातून केला जाईल.