Ind vs NZ 2nd T20 : संजू सॅमसन, ईशान किशनच्या फलंदाजीकडे लक्ष; रायपूरमध्ये आज भारत-न्यूझीलंड दुसरा टी-२० सामना

रायपूर, ता. २२ : भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने पहिल्या टी-२० लढतीत न्यूझीलंड संघावर दणदणीत विजय मिळवत पाच सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी मिळवली. आता या दोन देशांमध्ये दुसरा टी-२० सामना रायपूरमध्ये रंगणार आहे. एकीकडे भारतीय संघ २-० अशी आघाडी घेण्यासाठी सज्ज झाला असेल, तर दुसरीकडे न्यूझीलंडच्या संघाने १-१ अशी बरोबरी करण्यासाठी कंबर कसली असेल. .याप्रसंगी संजू सॅमसन व ईशान किशन या भारतीय फलंदाजांच्या कामगिरीकडे विशेष लक्ष असणार आहे. संजू सॅमसन याने टी-२० प्रकारात तीन शतके झळकावली आहेत. त्याच्याकडे चोहोबाजूंनी फटकेबाजी करण्याची क्षमता आहे. पहिल्या सामन्याात तो साधारण फटका खेळून बाद झाला. टी-२० विश्वकरंडक उंबरठ्यावर असताना त्याच्याकडून कामगिरी उंचावण्याची अपेक्षा आहे..IND vs NZ, 1st T20I: अभिषेक शर्माचे शतकं हुकलं, पण कोणत्याच भारतीयाला न जमलेले विक्रम नावावर; भारताचे न्यूझीलंडसमोर भलेमोठे लक्ष्य.संजू सॅमसनप्रमाणे ईशान किशनकडूनही मोठ्या आशा आहेत. विश्वकरंडकासाठी भारतीय संघामध्ये समाविष्ट केल्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या लढतीत त्याला श्रेयस अय्यरच्या आधी संघात स्थान दिले. मात्र, त्याला चमक दाखवता आलेली नाही. यामुळे संजू सॅमसन व ईशान किशन यांना महत्त्वपूर्ण खेळी करावीच लागणार आहे. रिंकू सिंग मधल्या फळीत दमदार कामगिरी करण्याची क्षमता बाळगतो..सूर्यकुमारचा आत्मविश्वास उंचावला भारतीय टी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला गेल्या काही सामन्यांमध्ये सुमार कामगिरीमधून जावे लागत आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात त्याने २२ चेंडूंमध्ये ३२ धावांची खेळी केली. या खेळीमुळे आगामी लढतींसाठी त्याचा आत्मविश्वास नक्कीच उंचावला असेल. आता हाच फॉर्म कायम राखण्यासाठी त्याचा प्रयत्न असेल. शिवाय मोठी खेळी करण्यासाठीही तो प्रयत्नशील असणार आहे..IND vs NZ, 1st T20I: न्यूझीलंडने जिंकला टॉस! भारताच्या संघात इशान किशन, रिंकू सिंगचे पुनरागमन, पाहा दोन्ही संघांची प्लेइंग-११.अभिषेक शर्मा सुसाट भारतीय संघाला विश्वकरंडकाचे जेतेपद राखावयाचे असल्यास सलामी फलंदाज अभिषेक शर्मा याच्या बॅटमधून आता ज्याप्रकारे धावा निघताहेत अगदी तशाचप्रकारे धावा यापुढेही निघणे गरजेचे आहे. तो आक्रमक फलंदाजी करीत प्रतिस्पर्धी संघातील गोलंदाजांवर एकहाती वर्चस्व गाजवतो. पहिल्या लढतीत त्याने ३५ चेंडूंमध्ये ८४ धावांची खेळी साकारताना आपल्या अंगभूत कौशल्याचा नजराणा पेश केला. त्याच्याकडून याच पुनरावृत्तीची आशा केली जात आहे. पहिल्या लढतीत २० चेंडूंमध्ये नाबाद ४४ धावांची धडाकेबाज खेळी करून त्याने स्वत:ची धमक दाखवून दिली आहे.