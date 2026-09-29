IND VS PAK: भारत-पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने! आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील हॉकी महामुकाबला कधी, कुठे, किती वाजता? LIVE कुठे पाहायचा?

INDIA VS PAKISTAN HOCKEY SEMI FINAL LIVE STREAMING: भारत आणि पाकिस्तान(INDIA VS PAKISTAN) म्हटलं की सामना कोणताही असो, उत्सुकता ही शिगेला पोहोचते म्हणजे पोहोचते. भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी चाहतेही प्रत्येक वेळी वाट पाहत असतात. आता भारतीय पुरुष हॉकी संघ आणि पाकिस्तान हॉकी संघ यांच्यात आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील उपांत्य लढत रंगणार आहे. भारतीय संघाने अ गटातील साखळी फेरीतील अखेरच्या सामन्यात बांगलादेशचा १०-० असा धुव्वा उडवला. या विजयासह भारताने अ गटात पाचपैकी पाचही सामने जिंकत १० गुणांसह पहिले स्थान मिळवलं आहे. त्यामुळे आता भारत-पाकिस्तान सामन्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..IND vs AFG Asian Games: एकही चेंडू न खेळता भारत उपांत्य फेरीत; अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात नेमकं काय घडलं? नियम काय सांगतो?.भारतीय संघाने साखळी फेरीत एकही सामना गमावला नाहीभारतीय पुरुष हॉकी संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील साखळी फेरीत एकही सामना गमावला नाही. बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यातही भारतीय संघाने सुरुवातीपासूनच वर्चस्व गाजवलं.कर्णधार हरमनप्रीत सिंगने २७व्या, ४०व्या आणि ४५व्या मिनिटाला गोल करत हॅट्ट्रिक नोंदवली. शिलानंद लाक्राने दोन गोल केले. तर अभिषेक नैन, जुगराज, सुखजीत सिंग, संजय आणि मनदीप सिंग यांनी प्रत्येकी एक गोल केला. अ गटात दक्षिण कोरियाने १२ गुणांसह दुसरं स्थान मिळवलं आहे. तर ब गटात मलेशियाने पाचही सामने जिंकत १५ गुणांसह पहिलं स्थान मिळवलं..भारत-पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामनेबांगलादेशचा १०-० असा पराभव केल्यानंतर हरमनप्रीत सिंगच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ आता पाकिस्तानविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यासाठी मैदानात उतरणार आहे.तारीख: १ ऑक्टोबर २०२६, गुरुवारवेळ: दुपारी १ वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार)ठिकाण: गिफू प्रिफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम, काकामिगाहारा, जपान.सामना कुठे पाहता येणार?भारत-पाकिस्तान हॉकी सामन्याचं थेट प्रक्षेपण भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. तसेच डीडी स्पोर्ट्सवरही सामना पाहता येईल. मोबाईल किंवा ऑनलाइन सामना पाहायचा असल्यास सोनी लिव्ह ॲप आणि वेबसाईटवर सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहता येणार आहे..Asian Games, IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की संजू सॅमसन, कशी असू शकते Playing XI? कुठे पाहाणार उपांत्यपूर्व सामना?.सुवर्णपदकावर भारताची नजरभारतीय संघ सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. साखळी फेरीत भारताने इंडोनेशियाचा १३-१, श्रीलंकेचा १६-१ आणि दक्षिण कोरियाचा ८-२ असा पराभव केला आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तानला पराभूत करून अंतिम फेरी गाठण्याचा आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक कायम ठेवण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.