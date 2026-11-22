दोहा : करातमधीलच अल अमेरत येथे गेल्या आठवड्यात झालेल्या थरारक सामन्यात भारतीय युवकांनी पाकिस्तानचा पराभव करून १९ वर्षांखालील आशिया करंडक स्पर्धेत विजेतेपद मिळवले होते. उद्या आशिया करंडक रायझिंग स्टार्स क्रिकेट स्पर्धेतही भारत-पाकिस्तान सामना होत आहे.बीसीसीआयने या स्पर्धेसाठी तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखाली ताकदवर संघ निवडला आहे. शुक्रवारी झालेल्या सलामीच्या सामन्यात या संघाने जपानचा ३०६ धावांनी मोठा पराभव केला. त्या वेळी पाकिस्तानने त्यांच्या सलामीच्या सामन्यात संयुक्त अरब अमिराती संघावर ६१ धांवांनी मात केली असली, तरी उद्याच्या सामन्यात भारतीयांचे पारडे जड आहे..नेपाळविरुद्धच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा हे धडाकेबाज फलंदाज अपयशी ठरूनही भारताने ५० षटकांत ३३२ धावांचा डोंगर उभा केला होता. त्यानंतर गोलंदाजीत अतिशय भेदक कामगिरी करून नेपाळ संघाला ११.३ षटकांत २६ धावांत गुंडाळले होते.नेपाळविरुद्धच्या सामन्यात भारताचे पहिले तीन फलंदाज लवकर बाद झाले होते. त्यानंतर यष्टीरक्षक फलंदाज कुमार कुशाग्र (११७) आणि तिलक वर्मा (१०७) यांनी बहारदार शतके केली. त्यानंतर प्रिन्स यादव आणि पुनरागमन करणाऱ्या हर्षित राणा यांनी कमालीचा भेदक मारा केला.पहिल्या सामन्यात अपयशी ठरल्यामुळे उद्या प्रामुख्याने पाकिस्तानविरुद्ध बेधडक फलंदाजी .करण्यासाठी प्रयत्नशील असतील. यापैकी एकाची तरी बॅट तळपली तरी भारताचा दरारा सिद्ध होईल.पाकिस्तान संघाचे नेतृत्व अब्दुल समद याच्याकडे आहे. अमिरातीविरुद्धच्या सामन्यात अपेक्षित विजय मिळवलेला असला तरी त्यांना त्रिशतकी मजल मारता आली नव्हती. शामेल हुसैव (६२) आणि माझ सादक्त (५३) यांनी अर्धशतके केली होती. त्यानंतर वेगवान गोलंदाज अली रझा आणि डावखुरा फिरकी गोलंदाज सुफियान मौकिम यांनी प्रत्येकी तीन विकेट मिळवल्या होत्या. यातील अली रझा १९ वर्षांखालील आशिया करंडक स्पर्धेतही खेळला होता. गेल्या आठवड्यातील अंतिम सामन्यात भारतीय युवकांनी त्याच्या गोलंदाजीची धुलाई केली होती..गतवेळेस झालेल्या या आशिया करंडक रायझिंग स्टार्स स्पर्धेत पाकिस्तान गतविजेते आहेत. त्यांनी २०२३ मधील या स्पर्धेत अंतिम सामन्यात भारताचा १२८ धावांनी पराभव केला होता. या वेळी त्याची परतफेड करण्यासाठी तिलक वर्माचा संघ सज्ज झाला आहे.आठ संघांच्या या स्पर्धेत संघांची दोन गटांत विभागणी करण्यात आली आहे. दोन्ही गटांतून पहिले दोन संघ उपांत्य सामन्यासाठी पात्र ठरतील. त्यानंतर अंतिम सामना होईल. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान यांची उपांत्य फेरी निश्चित असल्याने पुन्हा या दोनसंघांत अंतिम सामनाहीहोऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.