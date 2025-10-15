AFC Asian Cup: यजमान भारतीय फुटबॉल संघाने आघाडीनंतर संधी दवडली; आशिया करंडक पात्रता लढत, सिंगापूर संघाचा पिछाडीवरून २-१ असा विजय

पणजी : सामन्याच्या आरंभी लाल्लियानझुआला छांगटे याच्या गोलमुळे आघाडी घेऊन काही काळ वर्चस्व गाजवलेल्या भारतीय फुटबॉल संघाला नंतर संधी साधणे शक्य झाले नाही. साँग युईयाँग याच्या दोन शानदार गोलमुळे सामना २-१ फरकाने जिंकून सिंगापूरने आशिया करंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या पात्रता फेरीतील आव्हान कायम राखले, तर पराभवामुळे खालिद जमील यांच्या मार्गदर्शनाखालील संघाचे आव्हान संपल्यातच जमा आहे..आशिया करंडक पात्रता फेरीच्या क गटातील सामना मंगळवारी गोव्यातील फातोर्डा येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर झाला. या विजयासह सिंगापूरने आठ गुणांसह हाँगकाँगशी बरोबरी केली. त्यांचा हा चार सामन्यांतील दुसरा विजय ठरला. सिंगापूरमधील सामन्यात ९ ऑक्टोबर रोजी भारताने त्यांना १-१ गोलबरोबरीत रोखले होते. दुसऱ्या पराभवामुळे भारताचे चार लढतीनंतर दोन गुण कायम राहिले. भारताचा पात्रता फेरीतील पुढील सामना बांगलादेशविरुद्ध १८ नोव्हेंबर रोजी अवे मैदानावर खेळला जाईल..सामन्याच्या पूर्वार्धात भारतीय संघाने वर्चस्व राखले खरे, पण गमावलेल्या संधी त्यांना सलणाऱ्या ठरल्या. सामन्याच्या १४व्या मिनिटास लाल्लियानझुआला छांगटे याने ३५ यार्डावरून मारलेल्या लाजवाब फटक्यावर भारताने आघाडी घेतली, मात्र विश्रांतीला एक मिनिट बाकी असताना साँग ऊईयाँग याच्या गोलमुळे पाहुण्या संघाने १-१ अशी गोलबरोबरी साधली. विश्रांतीनंतर लगेच ५८व्या मिनिटास साँग याने आणखी एक गोल करून पाहुण्या संघाला वर्चस्व मिळवून दिले. या गोलच्या वेळेस साँग याला भारताच्या बचावफळीतील विस्कळितपणा मदतगार ठरला..आघाडी घेतल्यानंतर पूर्वार्धाच्या खेळातील पहिल्या अर्ध्या तासातील खेळात भारतासाठी गोलफरक किमान तीन गोलचा असायला हवा होता. सिंगापूरच्या खेळाडूच्या चुकीच्या पासवर छांगटे याने गोलबॉक्सबाहेरून डाव्या पायाचा सणसणीत फटका थेट गोलनेटमध्ये मारला. २९व्या मिनिटास लिस्टन कुलासो याला गोल करण्याची चांगली संधी होती, पण त्याचा फटका सिंगापूरच्या बचावपटूने गोलरेषेवरून परतावून लावला. नंतर लगेच छांगटे याची आणखी एक संधी हुकली..सामन्यातील अखेरची १२ मिनिटे बाकी असताना प्रशिक्षक खालिद जमील यांना संघात दोन बदल केले. अनुभवी सुनील छेत्री, तसेच लिस्टन कुलासो यांना माघारी बोलवत अनुक्रमे रहीम अली व उदांता सिंग यांना संधी दिली. सामना संपण्यास आठ मिनिटे बाकी असाताना छांगटे याला पुन्हा एकदा चेंडूला अचूक दिशा दाखविता आली नाही. त्यामुळे सिंगापूरची आघाडी अबाधित राहिली. त्यानंतर लगेच छांगटे याच्या जागी ब्रँडन फर्नांडिसला मैदानात धाडण्यात आले. ८५व्या मिनिटास गोलरक्षक गुरप्रीतसिंग संधू याच्या दक्षतेमुळे भारतावरील संकट टळले..AFC Asian Cup: राष्ट्रीय शिबिरातील गोंधळ अन् सिंगापूरशी सामना; एएफसी आशियाई करंडक फुटबॉल पात्रता फेरी आज रंगणार.हाँगकाँग-बांगलादेश बरोबरीआशिया करंडक पात्रता फेरीच्या ‘क’ गटात मंगळवारी झालेल्या आणखी एका सामन्यात यजमान हाँगकाँगला बांगलादेशने १-१ गोलबरोबरीत रोखले. दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळाला. प्रत्येकी चार सामने खेळल्यानंतर हाँगकाँगचे आठ, तर बांगलादेशचे दोन गुण झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.