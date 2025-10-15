क्रीडा

AFC Asian Cup: यजमान भारतीय फुटबॉल संघाने आघाडीनंतर संधी दवडली; आशिया करंडक पात्रता लढत, सिंगापूर संघाचा पिछाडीवरून २-१ असा विजय

India vs Singapore AFC Asian Cup Qualifiers: सामन्याच्या आरंभी लाल्लियानझुआला छांगटे याच्या गोलमुळे आघाडी घेऊन काही काळ वर्चस्व गाजवलेल्या भारतीय फुटबॉल संघाला नंतर संधी साधणे शक्य झाले नाही.
AFC Asian Cup

AFC Asian Cup

पणजी : सामन्याच्या आरंभी लाल्लियानझुआला छांगटे याच्या गोलमुळे आघाडी घेऊन काही काळ वर्चस्व गाजवलेल्या भारतीय फुटबॉल संघाला नंतर संधी साधणे शक्य झाले नाही. साँग युईयाँग याच्या दोन शानदार गोलमुळे सामना २-१ फरकाने जिंकून सिंगापूरने आशिया करंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या पात्रता फेरीतील आव्हान कायम राखले, तर पराभवामुळे खालिद जमील यांच्या मार्गदर्शनाखालील संघाचे आव्हान संपल्यातच जमा आहे.

