क्रीडा

Ind vs SA 1st T20 : शुभमन गिल - हार्दिक पंड्याचं पुनरागमन; संघाला बळकटी मिळणार? कशी असेल भारताची प्लेईंग XI? आज पहिला टी-२० सामना

India vs South Africa 1st T20 Preview : आजपासून सुरू होणारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची पाच सामन्यांची मालिका महत्वाची ठरणार आहे. मायदेशात होत असलेल्या आगामी विश्वकरंडक स्पर्धेत भारतीय संघ विजेतेपद राखण्यासाठी संघ निर्मितीच्या दृष्टीने मैदानात उतरणार आहे.
India vs South Africa 1st T20 Preview

India vs South Africa 1st T20 Preview

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

टी-२० विश्वकरंडक मोहिमेची तयारी अंतिम टप्प्यात आणण्यासाठी आजपासून सुरू होणारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची पाच सामन्यांची मालिका महत्वाची ठरणार आहे. अष्टपैलू हार्दिक पंड्या आणि उपकर्णधार शुभमन गिल यांचे पुनरागमन होत असल्याने भारतीय संघ पूर्ण ताकदीनिशी या मालिकेत उतरणार आहे. टी-२० विश्वकरंडरक स्पर्धा फेब्रुवारीत सुरू होत आहे. त्यापूर्वी भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडविरुद्ध मिळून १० टी-२० सामने खेळणार आहे. त्यामुळे यातील प्रत्येक सामना पूर्व परीक्षेसारखा असून त्यातून संघरचनाही तयार होणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
South Africa
Cricket News
Cricketer News
T20 Matches
Cricket Match
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com