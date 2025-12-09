Ind vs SA 1st T20 : शुभमन गिल - हार्दिक पंड्याचं पुनरागमन; संघाला बळकटी मिळणार? कशी असेल भारताची प्लेईंग XI? आज पहिला टी-२० सामना

टी-२० विश्वकरंडक मोहिमेची तयारी अंतिम टप्प्यात आणण्यासाठी आजपासून सुरू होणारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची पाच सामन्यांची मालिका महत्वाची ठरणार आहे. अष्टपैलू हार्दिक पंड्या आणि उपकर्णधार शुभमन गिल यांचे पुनरागमन होत असल्याने भारतीय संघ पूर्ण ताकदीनिशी या मालिकेत उतरणार आहे. टी-२० विश्वकरंडरक स्पर्धा फेब्रुवारीत सुरू होत आहे. त्यापूर्वी भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडविरुद्ध मिळून १० टी-२० सामने खेळणार आहे. त्यामुळे यातील प्रत्येक सामना पूर्व परीक्षेसारखा असून त्यातून संघरचनाही तयार होणार आहे..मायदेशात संयुक्तपणे होत असलेल्या विश्वकरंडक स्पर्धेत भारतीय संघ विजेतेपद राखण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे परिणामी प्रत्येक खेळाडू आत्तापासून फॉर्मात असणे महत्वाचे असेल. सलग विजयांची मालिका दोन वर्षांपूर्वी भारताने सलग आठ सामने जिंकून टी-२० विश्वकरंडक जिंकला होता. त्यानंतर आतापर्यंत खेळलेल्या सामन्यांत २६ विजय मिळवताना केवळ चार सामने गमावले आहेत. विशेष म्हणजे आशिया करंडकासह सलग सात द्विपक्षीय मालिकाही जिंकलेल्या आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात फलंदाजी करताना मान दुखावलेला शुभमन गिल जवळपास महिन्यानंतर पुनरागमन करत आहे..आयपीएलसह सलग क्रिकेट खेळत असलेल्या भारतीय खेळाडूंसमोर वर्कलोडचा प्रश्न उभा राहात आहे. गिल आतापर्यंत ३३ टी-२० सामने खेळला असून, त्याने ८३७ धावा केल्या आहेत आणि त्याची सरासरी २९.८९ अशी आहे. विश्वकंरडक स्पर्धेस सामोरे जाण्याअगोदर या सरासरीत अधिक वाढ करण्यासाठी तो प्रयत्नशील असेल, मात्र त्याचा सलामीचा साथीदार अभिषेक शर्मा कमालीचा फॉर्मात आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात त्याने तीन सामन्यांत मिळून १६३ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे भारताला मालिका २-१ अशी जिंकता आली होती. आता मायदेशात सुरू असलेल्या मुश्ताक अली राष्ट्रीय टी-२० स्पर्धेत त्याने ५०.६६ च्या सरासरीने ३०४ धावा फटकावल्या. यात त्याचा स्ट्राईक रेट २४९ पेक्षा अधिक होता. यातील एक ५२ चेंडूंतील १४८ धावांची खेळी फारच स्फोटक ठरली होती..IND vs SA, T20I: टीम इंडियाचे दोन तगडे शिलेदार तंदुरुस्त होऊन परतले; सूर्याच्या बातमीने द. आफ्रिकेचे धाबे दणाणले.गिलसह हार्दिक पंड्याचेही पुनरागमन भारतीय संघासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. आशिया करंडक स्पर्धेत हार्दिकला दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो अंतिम सामन्यात खेळू शकला नव्हता. आता तो दोन महिन्यांनंतर परतणार आहे. मुश्ताक अली स्पर्धेतून त्याने तंदुरुस्ती सिद्ध केलीच, त्याचबरोबर ४२ चेंडूंत नाबाद ७७ धावांची खेळी आणि पूर्ण चार षटके गोलंदाजी करून एक विकेटही मिळवली होती.उद्या होणाऱ्या पहिल्या सामन्यासाठी बाराबती स्टेडियमवर भारतीय संघ येण्याच्या एक दिवस अगोदर हार्दिक पंड्या येथे आला आणि त्याने सरावास सुरुवात केली होती..सूर्यकुमारकडून अपेक्षा दीड वर्षापूर्वी टी-२० क्रमवारीत अव्वल स्थानी राहिलेल्या कर्णधार सूर्यकुमारचा फॉर्म भारतीय संघासाठी चिंतेचा ठरत आहे. २०२५च्या आयपीएलमध्ये त्याने ७१७ धावांचा पाऊस पाडला, परंतु त्यानंतर त्याचा सूर हरपलेला आहे. गेल्या जुलै महिन्यात त्याची भारतीय संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली. गेल्या १५ सामन्यांत त्याला १५.३३ च्या सरासरीने केवळ १८४ धावाच करता आलेल्या आहेत. त्याचा स्ट्राइक रेटही १२७.७७ एवढा आहे. २०२२ मध्ये हाच स्ट्राईक रेट १८७ पेक्षा जास्त होता. मुश्ताक अली राष्ट्रीय टी-२० स्पर्धेतही त्याला सूर सापडला नाही. पाच सामन्यांत मिळून त्याला १६५ धावा करता आल्या..IND vs SA, ODI: टीम इंडियाने मालिका जिंकली, पण ICC ने केली कडक कारवाई; नेमकं असं काय घडलं?.भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, जितेश शर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमरा, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा, कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्ती.दक्षिण आफ्रिका : एडन मार्करम (कर्णधार), ऑटिनील ब्रॅटमन, कार्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक, टॉनी डी झॉर्जी, डोनावन फेरेरिया, रेझा हेंड्रिक्स, मार्को यान्सन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना एमफाका, डेव्हिड मिलर, लुंगी एन्डिगी, एन्रिच नॉर्किया आणि ट्रिस्टन स्टब्स.संभाव्य प्लेइंग XI?अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टिरक्षक), हार्दिक पंड्या, वॉशिंग्टन सुंदर/शिवम दुबे, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमरा, अर्शदीप सिंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.