Ind vs SA 2nd Test : रिषभ पंतच्या नेतृत्वाची 'टेस्ट'! आजपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसरा कसोटी सामना, मायदेशातील प्रतिष्ठा पुन्हा पणास

मायदेशात कसोटी साम्राज्याची वीट न्यूझीलंडने खिळखिळी केली होती. आता याच वर्चस्वाला आणखी एक धक्का बसण्याच्या उंबरठ्यावर भारतीय संघ आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आजपासून सुरू होणारा दुसरा कसोटी सामना जिंकला तरच भारताला मालिका किमान बरोबरीत सोडवता येणार आहे. गेल्या वर्षी न्यूझीलंडने भारताला ३-० असे पराभूत करून व्हाइटवॉश दिला होता. .दोन महिन्यांपूर्वी दुबळ्या वेस्ट इंडीजविरुद्ध भारताने २-० असा विजय मिळवला, पण आता ताकदवर दक्षिण आफ्रिकेचा सामना करताना मालिका गमावण्याची नामुष्की टाळण्याचे आव्हान आहे. त्यातच नियोजित कर्णधार शुभमन गिल खेळणार नसल्यामुळे रिषभ पंत पूर्ण वेळ कर्णधारपद सांभाळणार आहे. गुवाहाटी कसोटी सामन्याच्या आदल्या दिवशी बांगलादेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले. भारतीय क्रिकेट संघाला असाच एक जोरदार धक्का गेल्या कसोटी सामन्यात बसला..IND A vs SA A 1st Test: १५ चेंडूंत ६८ धावा! Rishabh Pant च्या वादळी खेळीला शतकाच्या उंबरठ्यावर ब्रेक; कसोटी संघात पुनरागमनासाठी ठोकला दावा.कोलकाता कसोटी सामन्यातील पराभवाने खेळाडू आणि संघ व्यवस्थापन हादरून गेले. शुभमन गिल दोन्ही डावांत फलंदाजीला हजर नसणे, खराब खेळपट्टी आणि सुमार फलंदाजीची कारणे समोर केली गेली. फरक असा आहे की एक शून्य मालिकेत पिछाडीवर पडल्यावर आता कोणतीही कारणे कोणत्याही सबबी सांगून चालणार नाही. गिलच्या गैरहजेरीत खासकरून भारतीय फलंदाजांना खेळात खूप सुधारणा करावी लागेल. पहिलेपणाचा उत्साह ज्या राज्याने बरेच उठाव आणि उल्फा संघटनेच्या कारवायांमुळे अस्थिरता अनुभवी त्याच आसाम राज्यातील गुवाहाटी शहरात बर्सापारा मैदानावर पहिला कसोटी सामना रंगणार आहे. पहिलेपणाचा उत्साह कार्यकर्ते आणि आसाम क्रिकेट संघटनेच्या पदाधिकऱ्यांच्यात जाणवतो आहे..सामन्याअगोदर संघटनेने कसोटी संयोजन पदार्पणाचा छोटा सोहळा आयोजित मोठ्या उत्साहाने आयोजित केला आहे. शुभमन गिल खेळणार नसल्याने साई सुदर्शन संघात परतेल असे वाटते. तसेच कदाचित खेळपट्टीचा अंदाज घेता अक्षर पटेलच्या जागी पडीक्कलला संधी मिळू शकेल. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात कागिसो रबाडा खेळणार नसल्याने कदाचित खरा खुरा वेगवान गोलंदाज म्हणून लुंगी एन्गीडीला ११ जणांच्या यादीत जागा मिळू शकते..Rishabh Pant is Back! दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजाला बाद करण्यासाठी गोलंदाजांशी गमतीशीर संवाद, Video व्हायरल.पुन्हा नाणेफेक महत्त्वाची गुवाहाटीच्या बर्सापारा मैदानावरची खेळपट्टी काळजीपूर्वक तयार केली गेली आहे. खेळपट्टी कोरडी राहू नये म्हणून पाणी मारून छान रोलिंग केले गेले आहे. उन्हाचा तडाखा बसू नये म्हणून खेळपट्टी सतरंजी वजा आच्छादनाने झाकून ठेवली गेली होती. याचा परिणाम असा होणार आहे की सामन्याच्या पहिल्या एका तासाच्या खेळात वेगवान गोलंदाज ताजेपणाचा फायदा घेऊ शकतात. नंतर ही खेळपट्टी प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाला फायदा करून देईल. तिसऱ्या दिवशीपासून खेळपट्टीवर चेंडू फिरायला लागेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पण खेळपट्टीबाबत अजूनही कोणी ठामपणे सांगू शकत नाही एकूणच नाणेफेक जिंकून पहिली फलंदाजी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. गेल्या अनेक सामन्यात भारताला नाणेफेक जिंकता आलेली नाही.