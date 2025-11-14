India vs South Africa : आजपासून भारत- दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पहिला कसोटी सामना, प्लेईंग XI मध्ये कुणाला मिळणार संधी?

सुनंदन लेले मायदेशात या अगोदरच्या मालिकेत व्हाइटवॉश स्वीकारण्याची वेळ आली होती. आता तर कसोटी विजेत्या दक्षिण आफ्रिकेचे आव्हान आहे. नवी सुरुवात करण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती बाळगून भारतीय संघ मैदानात उतरेल, पण इडन गार्डनच्या खेळपट्टीचा रंग पाहता नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघाला मोठा फायदा होणार आहे..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्याला आजपासून सुरुवात होत आहे. मालिका दोनच कसोटी सामन्यांची असल्याने पहिल्या सामन्याची उत्सुकता अजून वाढली आहे. भारताच्या दौऱ्यावर येऊन भारतीय संघाला कसोटी मालिकेत पराभूत करायचे आव्हान सर्व परदेशी संघांना नेहमी खुणावत असते. भूतकाळावर नजर टाकली, तर न्यूझीलंड संघाचा सन्मानीय अपवाद वगळता बाकी तमाम संघांनी भारतीय संघासमोर नांगी टाकली असल्याचे दिसते..India vs South Africa: ध्रुव जुरेल अन् रिषभ पंत कसोटीत खेळणार; दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकातामध्ये लढत.जागतिक क्रमवारीत गेल्या सत्रात अव्वल स्थान पटकावलेल्या दक्षिण आफ्रिकन संघाला भारतीय संघाला पराभवाचा धक्का देण्याची स्वप्न पडत आहेत, ज्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे संघाचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे आणि दुसरे म्हणजे भारतीय संघाला टक्कर देण्यास लागणारी दर्जेदार खेळाडूंची सामग्री टेंबा बावुमाच्या हाताशी आहे..भारतीय संघाने दोन दिवस सराव करून पहिल्या कसोटी सामन्याची तयारी केली आहे. के. एल. राहुल, यशस्वी जयस्वाल, साई सुदर्शन आणि शुभमन गिल या चार प्रमुख फलंदाजांना रिषभ पंत आणि ध्रुव जुरेल सोबत अष्टपैलू रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदरची साथ फलंदाजीत लाभणार आहे. गोलंदाजीत कुलदीप यादव जागा पकडून आहे आणि नव्या चेंडूवर मारा करायची जबाबदारी जसप्रीत बुमरा आणि मोहम्मद सिराजवर असेल..थोडक्यात भारताच्या संघात चांगला समतोल आहे. पहिल्या डावात चांगली कामगिरी करण्यावर गिलच्या संघाचा भर असेल, कारण इडन गार्डनच्या खेळपट्टीवर दुसऱ्या डावात धावा उभारणे आव्हानात्मक असणार आहे. दक्षिण आफ्रिकन संघाच्या फलंदाजीचा आधार एडन मार्करम असेल.केप टाऊन कसोटी सामन्यात भारतासमोर अत्यंत कठीण खेळपट्टीवर खेळताना मार्करमने केलेले शतक विसरता येत नाही तसेच कसोटी विजेतेपदाच्या अंतिम सामन्यात प्रचंड दडपणाखाली मार्करमने केलेले शतक स्मरणात राहणारे होते. मार्करमला कप्तान बावुमा, टोनी झोर्जी, रायन रिकलटन, ट्रेस्टन स्टब्जची साथ लाभत आली आहे. त्याचबरोबर डेवाल्ड ब्रावीसच्या फलंदाजीच्या गुणवत्तेची चर्चा आहे..भारताच्या पूर्व भागात संध्याकाळी ४ वाजल्यानंतर झपाट्याने प्रकाश कमी होतो आणि खेळमम चालू ठेवायला मैदानावरील मोठे दिवे लावायला लागतात. कोलकात्याच्या पहिल्या कसोटी सामन्यासाठी तुफान गर्दी होणार असल्याचा विश्वास बंगाल क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष सौरव गांगुलीने व्यक्त केला. प्रेक्षागृह खचाखच भरणार आहेच तसेच खेळपट्टी फिरकीला साथ देण्याची खात्री सौरवने व्यक्त केली..India A vs South Africa A: सिराज, राहुल, बावुमाचा कसोटीसाठी सराव; भारत अ आणि दक्षिण आफ्रिका अ यांच्यात आजपासून चारदिवसीय सामना.आफ्रिकेची गोलंदाजीत ताकदगोलंदाजीत कगिसो रबाडा प्रमुख अस्त्र आहे. दक्षिण आफ्रिकन संघात पहिल्यांदाच तीन चांगले फिरकी गोलंदाज केशव महाराज, मुथुस्वामी आणि सायमन हार्मरच्या रूपाने आहेत. दक्षिण आफ्रिकाचा संघाने गेल्या तीन भारतात दौऱ्यातील सलग सात कसोटी सामने गमावले आहेत. त्यांनी भारतात अखेरचा कसोटी विजय २०१० मध्ये नागपूरमध्ये मिळवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.