India vs South Africa : आजपासून भारत- दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पहिला कसोटी सामना, प्लेईंग XI मध्ये कुणाला मिळणार संधी?

India vs South Africa 1st Test 2025 : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या कसोटी सामन्यासाठी भारतीय संघ आज मैदानात उतरणार आहे. कोलकाताच्या ईडन गार्डनवर हा सामना खेळवला जाणार आहे. येथील खेळपट्टीचा रंग पाहता नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघाला मोठा फायदा होणार आहे.
सुनंदन लेले
मायदेशात या अगोदरच्या मालिकेत व्हाइटवॉश स्वीकारण्याची वेळ आली होती. आता तर कसोटी विजेत्या दक्षिण आफ्रिकेचे आव्हान आहे. नवी सुरुवात करण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती बाळगून भारतीय संघ मैदानात उतरेल, पण इडन गार्डनच्या खेळपट्टीचा रंग पाहता नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघाला मोठा फायदा होणार आहे.

