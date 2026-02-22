Ind vs SA T20 World Cup : दोन देशच नाही, तर दोन भाऊ आमनेसामने, मैदानाबरोबरच डगआऊटमध्ये रंगणार सामना

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आज सुपर ८ फेरीचा सामना होणार आहे. अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना होणार असून हा सामना केवळ मैदानावरच नव्हे, तर डगआउटमध्येही रंगणार आहे. कारण दोन सख्खे भाऊ, मोर्ने मोर्केल आणि एल्बी मोर्केल आमनेसामने असणार आहेत..मोर्ने मोर्केल सध्या भारतीय संघाचे गोलंदाजी प्रशिक्षक आहेत. ४१ वर्षीय मोर्ने मोर्केल यांनी दक्षिण आफ्रिकेसाठी ८६ कसोटी, ११७ वनडे आणि ४४ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळत एकूण ५४४ बळी घेतले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांची कमकुवत बाजू त्यांना सखोल आहे. त्यामुळे या सामन्यासाठी त्यांनी खास रणनीती आखली असल्याचे समजतंय..T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिका संघाचे निर्भेळ यश; संयुक्त अरब अमिरातीचा पराभव; साखळीत सलग चौथा विजय.दुसरीकडे, त्यांचे मोठे बंधू एल्बी मोर्केल सध्या दक्षिण आफ्रिका संघात विशेष सल्लागार (स्पेशालिस्ट कन्सल्टंट) म्हणून कार्यरत आहेत. ४४ वर्षीय एल्बी मोर्केल यांनी १ कसोटी, ५८ वनडे आणि ५० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. त्यांनी १४१२ धावा केल्या असून ७७ बळी घेतले आहेत. ते आयपीएलमध्ये चेन्नई संघाचेही प्रशिक्षक राहिले आहेत. त्यामुळे भारतातील परिस्थिती आणि टी-२० मधील भारताची रणनीतीची त्यांना चांगली जाण आहे. या सामन्याबाबत बोलताना, एल्बी मोर्केल म्हणाले, “या सामन्याबाबत आम्ही एकमेकांशी चर्चा करत नाही. आमची आईच जास्त चिंतेत आहे; तिला कोणाला पाठिंबा द्यावा हे समजत नाही.”.T20 WC, IND vs SA: अभिषेक शर्माला टीम इंडियातून डच्चू? भारताच्या प्रशिक्षकांनी स्पष्टच उत्तर दिलं, 'त्याच्याबद्दलची चर्चा...'.एकीकडे मोर्ने मोर्केल जसप्रीत बुमराह बरोबर मिळून गोलंदाजीवर भर देत आहेत. याशिवाय सत्रात त्यांनी अभिषेक शर्मालाही मार्गदर्शन केलं. तर दुसरीकडे एल्बी मोर्केल यांनी दक्षिण आफ्रिकेचा फिरकीपटू केशव महाराजला मार्गदर्शन करत आहेत. एकंदरितच हा सामना केवळ मैदानात नव्हे तर डगआउटमध्येही रंगणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.