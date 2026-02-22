क्रीडा

Ind vs SA T20 World Cup : दोन देशच नाही, तर दोन भाऊ आमनेसामने, मैदानाबरोबरच डगआऊटमध्ये रंगणार सामना

IND vs SA T20 World Cup 2026 : हा सामना केवळ मैदानावरच नव्हे, तर डगआउटमध्येही रंगणार आहे. कारण दोन सख्खे भाऊ, मोर्ने मोर्केल आणि एल्बी मोर्केल आमनेसामने असणार आहेत.
Shubham Banubakode
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आज सुपर ८ फेरीचा सामना होणार आहे. अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना होणार असून हा सामना केवळ मैदानावरच नव्हे, तर डगआउटमध्येही रंगणार आहे. कारण दोन सख्खे भाऊ, मोर्ने मोर्केल आणि एल्बी मोर्केल आमनेसामने असणार आहेत.

