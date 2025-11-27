क्रीडा

Shubman Gill : संघ अधिक मजबूत... अपमानास्पद हारल्यानंतर देखील शुभमन गिलच्या मोठमोठ्या गोष्टी, वादळ, समुद्र अन् काय-काय ते?

Shubman Gill Injury, Leadership Crisis & India’s Test Whitewash: शुभमन गिलची गंभीर दुखापत, नेतृत्वातील कमकुवतपणा आणि दक्षिण आफ्रिकेकडून झालेल्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर टीम इंडियाची स्थिती ढासळली
भारताला घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेकडून कसोटी मालिकेत ०-२ असा क्लीन स्वीप स्वीकारावा लागला. तब्बल २५ वर्षांनंतर दक्षिण आफ्रिकेने भारतीय भूमीवर कसोटी मालिका जिंकली, तेही अत्यंत अपमानास्पद पद्धतीने. कोलकात्यात पहिल्या कसोटीत ३० धावांनी तर गुवाहाटीत दुसऱ्या कसोटीत थेट ४०८ धावांनी भारताचा दारुण पराभव झाला. २००० नंतर दुसऱ्यांदा दक्षिण आफ्रिकेने भारताला अशा प्रकारे व्हाईटवॉश केले.

