Shubman Gill : संघ अधिक मजबूत... अपमानास्पद हारल्यानंतर देखील शुभमन गिलच्या मोठमोठ्या गोष्टी, वादळ, समुद्र अन् काय-काय ते?

भारताला घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेकडून कसोटी मालिकेत ०-२ असा क्लीन स्वीप स्वीकारावा लागला. तब्बल २५ वर्षांनंतर दक्षिण आफ्रिकेने भारतीय भूमीवर कसोटी मालिका जिंकली, तेही अत्यंत अपमानास्पद पद्धतीने. कोलकात्यात पहिल्या कसोटीत ३० धावांनी तर गुवाहाटीत दुसऱ्या कसोटीत थेट ४०८ धावांनी भारताचा दारुण पराभव झाला. २००० नंतर दुसऱ्यांदा दक्षिण आफ्रिकेने भारताला अशा प्रकारे व्हाईटवॉश केले..संघाची अवस्थाही आणखी बिकटया संपूर्ण मालिकेत भारतीय कर्णधार शुभमन गिलची कामगिरी अतिशय निराशाजनक राहिली. पहिल्याच कसोटीच्या पहिल्या डावात त्याला मानेची दुखावत झाली आणि तो दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरू शकला नाही. दुसरा सामन्याला तर तो पूर्णपणे मुकला. कर्णधार मैदानात नसताना संघाची अवस्थाही आणखी बिकट झाली. नेतृत्वाचा अभाव स्पष्ट दिसला आणि संपूर्ण मालिकेत भारत कुठेच दक्षिण आफ्रिकेच्या जवळही फिरकला नाही..इंस्टाग्रामवर मोठमोठ्या गोष्टीपराभवानंतर शुभमन गिलने इंस्टाग्रामवर मोठमोठ्या गोष्टी लिहिल्या, "वादळ तुम्हाला मजबूत बनवते... आम्ही एकत्र लढू..." असे प्रेरणादायी संदेश दिले. पण चाहत्यांना हे सगळे फक्त शब्द वाटले. मैदानातील कामगिरी शून्य, नेतृत्व अपयशी आणि संघाची मान खाली गेलेली असताना अशा पोस्ट्सचा काहीच उपयोग नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटत आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनाही याचा फटका बसला, चाहत्यांनी त्यांच्यावरही बेदम टीका केली..SMAT 2025: ऋतुराज गायकवाडने मोडले विराट-गिलचे विक्रम, पण महाराष्ट्राचा पहिल्याच सामन्यात पराभव; पृथ्वी शॉही अपयशी.आणखी वाईट बातमी समोरआता तर आणखी वाईट बातमी समोर आली आहे. शुभमन गिलची दुखापत गंभीर असून तो आगामी एकदिवसीय मालिकेलाही मुकणार आहे. मुंबईत तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे उपचार सुरू आहेत, पण तो लवकर बरा होईल अशी चाहते प्रार्थना करत आहेत. पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतही त्याच्या खेळण्याबाबत मोठी शंका आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या तयारीसाठी ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची असताना कर्णधारच अनुपस्थित राहिला तर संघाची अवस्था काय होईल, याची चिंता देखील वाढली आहे..टीम इंडियाची प्रतिमा पूर्णपणे डागाळलीगेल्या वर्षी न्यूझीलंडकडून ०-३ ने मालिका गमावल्यानंतर भारत पुन्हा खड्ड्यातच आहे. सलग दुसऱ्या कसोटी मालिकेतील पराभवाने टीम इंडियाची प्रतिमा पूर्णपणे डागाळली गेली आहे. शुभमन गिलचे "आम्ही अधिक मजबूत होऊ" हे शब्द सध्या तरी फक्त हवेतच विरून जात असल्याची चर्चा आहे..T20 world Cup Final नंतर आता राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद अहमदाबादला! आज झाला मोठा निर्णय.