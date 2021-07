भारताचा कृणाल पांड्या कोरोना पॉझिटिव्ह; दुसरी टी२० पुढे ढकलली

- IND vs SL T20: दोन्ही संघ आयसोलेशनमध्ये; सूर्यकुमार, पृथ्वीचं टेन्शन वाढलं

कोलंबो: भारत (Team India) आणि श्रीलंका (Sri Lanka) यांच्यातील टी२० मालिकेतीच (T20 Cricket Match Series) दुसरा सामना बुधवारी खेळण्यात येणार होता. परंतु पहिल्या सामन्यात खेळलेला भारताचा डावखुरा अष्टपैलू खेळाडू कृणाल पांड्या (All Rounder Krunal Pandya) हा कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याने हा सामना आता पुढे ढकलण्यात (Match Postponed) आला आहे. कृणाल पांड्याने कोविड चाचणी (Covid Test) केली होती. त्याचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह (Corona Positive) आला. त्यामुळे आता दोन्ही संघ विलगीकरणात आहेत. सर्व खेळाडूंची चाचणी जर निगेटिव्ह आली तर आजचा पुढे ढकलण्यात आलेला सामना उद्या खेळवला जाईल, अशी माहिती देण्यात येत आहे. (India vs Sri Lanka Krunal Pandya Tests Positive for COVID-19 Second T20I Postponed)

भारतीय संघाने वन डे मालिका जिंकल्यानंतर टी२० मालिकेतील पहिल्या सामन्यातही सहज विजय मिळवला होता. भारताने यजमान श्रीलंकेला ३८ धावांनी धूळ चारली होती. या सामन्यात कृणाल पांड्यादेखील खेळला होता. कृणालने सामन्यात तीन धावा केल्या होत्या तर २ षटकांच्या गोलंदाजीत एक बळीदेखील पटकावला होता. कृणालने कोरोना चाचणी केली आणि त्याचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला. त्यामुळे आता दोन्ही संघातील सर्व खेळाडूंना आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात आले आहे. सर्व खेळाडूंचे रिपोर्ट्स निगेटिव्ह आले तर आज नियोजित असलेली टी२० मॅच उद्या खेळवण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आल्याचे वृत्त एएनआयने दिले आहे.

कृणाल पॉझिटिव्ह; सूर्यकुमार, पृथ्वीचं टेन्शन वाढलं

भारतीय संघ सध्या दोन आघाड्यांवर क्रिकेट खेळत आहे. विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली भारताचा कसोटी संघ इंग्लंडमध्ये आहे. तर शिखर धवनच्या नेतृत्वाखालील भारताचा निर्धारित षटकांसाठीचा संघ श्रीलंकेत आहे. इंग्लंडमधील कसोटी मालिकेसाठी वॉशिंग्टन सुंदर आणि शुभमन गिल या दोघांची निवड झाली होती. पण त्यांना दुखापतीमुळे मालिकेतून माघार घ्यावी लागली. त्यांच्या जागी सध्या श्रीलंकेत असलेले सूर्यकुमार आणि पृथ्वी शॉ हे दोघे इंग्लंडसाठी लवकरच रवाना होणार आहेत. पण, कृणाल पांड्यासोबतच हे दोघेही पहिल्या टी२० सामन्यात खेळले होते. त्यामुळे आता त्यांचे कोरोना रिपोर्ट्स आणि प्रवासाचे प्लॅनिंग याबाबत BCCI काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.