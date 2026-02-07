India vs USA T20 World Cup : क्रिकेटच्या पंढरीतून टीम इंडियाचं रणशिंग; आज वानखेडेवर अमेरिकेविरुद्ध सामना, ईशान किशन सलामीला येणार?

शैलेश नागवेकर मायदेशातील विश्वकरंडक त्यात सलामीला आणि भारतीय क्रिकेटची पंढरी असलेल्या मुंबईत भारताची सलामी नऊ भारतीय वंशाचे खेळाडू असलेल्या अमेरिका संघाविरुद्ध असा योगायोग प्रथमच होत आहे, त्यामुळे आधार कार्ड विरुद्ध ग्रीन कार्ड असे महत्त्व असलेल्या सामन्याद्वारे भारतीय संघ आपली मोहीम सुरू करीत आहे. .टी-२० प्रकारात आयसीसी क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर असलेला भारतीय संघ आणि अनुभवात कमजोर असलेला अमेरिकेचा संघ अशी दोन टोके असली तरी कोणताही प्रतिस्पर्धी असला तरी आम्ही गाफील राहणार नाही. टी-२० प्रकारात कोणीही वरचढ ठरू शकतो, त्यामुळे आम्ही आमचा पारंपरिक खेळ करणार आहोत, असे सामन्याच्या आदल्या दिवशी सांगत कर्णधार सूर्यकुमारने आपले विचार स्पष्ट केले..IND vs NZ 3rd T20 : टी-२० मालिका विजयाची मोहीम आजच फत्ते? न्यूझीलंडविरुद्ध आज तिसरा सामना; ईशानच्या फॉर्ममुळे संजू अडचणीत....बेधडक खेळाची कास धरून नवी विचारधारा निर्माण करणाऱ्या भारतीय संघाने गेल्या महिन्याभरात दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या द्विपक्षीय मालिकेत दणदणीत यश मिळवून रणशिंग फुंकलेले आहे. या मालिकांतून आम्ही संघरचनाही तयार केली असल्याचे सूर्यकुमार म्हणाला..अमेरिका संघाविरुद्ध गाफील राहणार नाही, असे सूर्या म्हणाला. याचे आणखी एक कारण म्हणजे गुरुवारी झालेल्या सराव सामन्यात याच अमेरिका संघाने न्यूझीलंडला दिलेली लढत. नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात नावाजलेल्या न्यूझीलंड संघाने २० षटकांत सात बाद २०८ धावा केल्या होत्या तर अमेरिकेने पाठलाग करताना आठ बाद २०१ धावांपर्यंत मजल मारली होती.अमेरिका संघातले भारतीय खेळाडूमोनांक पटेल (कर्णधार), सौरभ नेत्रावळकर, हरमीत सिंग, मिलिंद कुमार, शुभन रांजणे, जेसी सिंग, नोस्थुश केंजीगे, साईतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ती..IND vs NZ, 5th T20I: संजू सॅमसनने शेवटची संधीही गमावली, घरच्या मैदानातही स्वस्तात आऊट.खेळपट्टी फलंदाजीस पोषकवानखेडे स्टेडियम सुपर-८ आणि उपांत्य सामना मिळून आठ सामने होणार आहेत. हा विचार करून खेळपट्ट्या तयार करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, त्या फलंदाजीस पोषकच असतील, असा अंदाज आहे.दवाचा परिणाम होणार?मुंबईतून थंडीने काढता पाय घेतला आहे, त्यामुळे दुपारी उष्णतेचा पारा वाढत आहे. परिणामी, सायंकाळी दव पडणार हे जवळपास निश्चित आहे. अशा परिस्थितीत गोलंदाजी करण्याचे आव्हान असेल, त्यामुळे नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजीस प्राधान्य असेल..ईशान किशनच सलामीला?याच डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या सराव सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ईशान किशनने सलामीला येत २० चेंडूंत ५३ धावांचा घणाघात सादर केला होता. यावरून तो संजू सॅमसनऐवजी सलामीला खेळणार हे निश्चित झाले. तसेच आज भारतीय संघाच्या सरावात ईशानने सुरुवातीला फलंदाजी केली. सलामीचा हा प्रश्न सुटला तर उर्वरित भारताच्या फलंदाजीची क्रमवारी निश्चित आहे. दुसरा सलामीवीर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या आणि रिंकू सिंग असे तगडे फलंदाज असतील. त्यानंतर अक्षर पटेलचा क्रमांक असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.