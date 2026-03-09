India Wins T20 World Cup 2026 : वर्ल्ड कप जिंकल्यावर ट्रॉफी घेऊन हनुमान मंदिरात पोहोचली टीम इंडिया, जय शाह सोबत घेतले दर्शन, व्हिडिओ व्हायरल

भारतीय क्रिकेट संघाने आज आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ च्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी दणदणीत पराभव करून इतिहास रचला आहे. कर्णधार सूर्यकुमार यादव याच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने हा चषक जिंकून पहिल्यांदा यजमान देश म्हणून टी २० विश्वचषक जिंकण्याचा मान मिळवला, तसेच सलग दुसऱ्यांदा आणि एकूण तिसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावले. .नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या या रोमांचक अंतिम सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ५ बाद २५५ धावा केल्या. संजू सॅमसनच्या तुफानी खेळीने (८९ धावा) आणि इतर फलंदाजांच्या योगदानाने हा प्रचंड स्कोअर उभा राहिला. प्रत्युत्तरात न्यूझीलंड १९ षटकांत १५९ धावांवर सर्वबाद झाली. जसप्रीत बुमराहने ४ विकेट घेत सामनावीराचा मान मिळवला, तर अक्षर पटेलने ३ विकेट्स घेत महत्वपूर्ण भूमिका बजावली..Gautam Gambhir: फायनलचा बादशाह गंभीर! टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात ‘७-०’ चा चमत्कार; गंभीरची क्रिकेट इतिहासात अतुलनीय कामगिरी.विजयानंतर काही वेळातच कर्णधार सूर्यकुमार यादव, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि आयसीसी अध्यक्ष जय शाह यांनी ट्रॉफी घेऊन अहमदाबादमधील हनुमान टेकडी मंदिरात भेट दिली. ते टीम इंडियासह पायीच तेथे गेले आणि भगवान हनुमानाची प्रार्थना करून संघाच्या या ऐतिहासिक विजयासाठी आशीर्वाद मागितले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे, ज्यात लाखो चाहते भावूक आणि उत्साही प्रतिक्रिया देत आहेत. .हा विजय भारतासाठी विशेष आहे कारण २०२४ ते २०२६ या कालावधीत भारताने सलग तिसरे आयसीसी जेतेपद पटकावले आहे. यामुळे टीम इंडिया या काळातील सर्वात यशस्वी आंतरराष्ट्रीय संघांपैकी एक ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.