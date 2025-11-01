Women’s World Cup Final : विश्वकप जिंकल्यास महिला क्रिकेटपटूंना मिळणार कोट्यवधींचं बक्षीस? नेमकी कुणी दिली ऑफर? वाचा...

महिला क्रिकेट विश्वकप स्पर्धेचा अंतिम सामना उद्या भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात होणार आहे. हा सामना जिंकत भारत इतिहास रचण्यापासून केवळ एक पाऊल दूर आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय संघाने विश्वकप जिंकल्यास महिला खेळाडूंना कोट्यवधीचं बक्षीस मिळण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात क्रिडा वर्तुळात विविध चर्चा सुरु आहेत..सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर महिला संघाने विश्वकप जिंकला तर बीसीसीआय या महिला खेळाडूंना पुरुष खेळाडूंप्रमाणे कोट्यवधीची रक्कम बक्षीस म्हणून देण्याची शक्यता आहे. बीबीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर यासंदर्भात माहिती दिली आहे. महिला खेळाडूंनी विश्वकप जिंकल्यास तो पुरुष खेळाडूंपेक्षा कमी नसेल, असं या अधिकाऱ्यानं म्हटलं आहे. मात्र, सामन्यापूर्वी याची घोषणा करणं योग्य नाही, असंही या अधिकाऱ्याने सांगितलं..INDW vs SAW Final: भारताच्या वर्ल्ड विजयाच्या मार्गात दक्षिण आफ्रिकेचा अडथळा! कुठे, केव्हा व किती वाजता पाहाल World Cup Final? थेट प्रक्षेपण कुठे दिसेल?.गेल्या टी२० विश्वकप स्पर्धेत भारतीय पुरुष संघाने दणदणीत विजय मिळवला होता. या सामन्यात त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव केला होता. या विश्वकप स्पर्धेनंतर बीसीसीआयने भारतीय संघाला १२५ कोटी रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं होतं. तशाचप्रकारे आता महिला खेळाडूंनी विश्वकप जिंकल्यास त्यांनाही १२५ कोटी रुपयांचं बक्षीस दिलं जाण्याची शक्यता आहे..ICC Women's World Cup SF Scenario: टीम इंडियाचा Semi Final चा मार्ग बनला खडतर! दक्षिण आफ्रिकेच्या थरारक विजयानंतर बिघडलं समीकरण .दरम्यान, भारतीय महिला क्रिकेट संघाने उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करत विश्वकप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात धडक दिली आहे. त्यामुळे भारतीय संघाकडे पहिला विश्वकप जिंकण्याची मोठी संधी आहे. चिंतेची बाब म्हणजे विश्वकप स्पर्धेत भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध गेल्या २० वर्षांपासून एकही विजय मिळवला आला नाही. मात्र, आता परिस्थिती वेगळी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारताप्रमाणेच दक्षिण आप्रिकेचा संघही पहिल्यांदाच विश्वकप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पोहोचला आहे. त्यामुळे त्यांनाही पहिला विश्वकप जिंकण्याची संधी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.