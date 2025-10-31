क्रीडा

Harmanpreet Kaur : आम्ही करून दाखवलं, जेमिमाने तर...! ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या विजयानंतर काय म्हणाली कर्णधार हरमनप्रीत कौर?

India Women Beat Australia to Enter World Cup Final : कर्णधार हरमनप्रीत कौरनेही ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या विजयानंतर आनंद व्यक्त केलं आहे. यावेळी तिने जेमिमाच्या खेळीचंही कौतुक केलं. प्रत्येकजण वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी तयार आहे,असंही ती म्हणाली.
India Women Beat Australia to Enter World Cup Final

India Women Beat Australia to Enter World Cup Final

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

महिला विश्वकप स्पर्धेच्या उत्पांत्य सामन्यात भारताने ऑट्रेलियाचा पाच विकेट्सने पराभव केला आहे. या विजयासह भारतीय संघाने थेट अंतिम सामन्यात धडक दिली आहे. अंतिम सामना रविवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विजयानंतर आता सर्वत्र भारतीय महिला संघाचं कौतुक केलं जातंय. कर्णधार हरमनप्रीत कौरनेही या विजयानंतर आनंद व्यक्त केलं आहे. यावेळी तिने जेमिमाच्या खेळीचंही कौतुक केलं आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Harmanpreet Kaur
Cricket News in Marathi
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com