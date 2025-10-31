Harmanpreet Kaur : आम्ही करून दाखवलं, जेमिमाने तर...! ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या विजयानंतर काय म्हणाली कर्णधार हरमनप्रीत कौर?

महिला विश्वकप स्पर्धेच्या उत्पांत्य सामन्यात भारताने ऑट्रेलियाचा पाच विकेट्सने पराभव केला आहे. या विजयासह भारतीय संघाने थेट अंतिम सामन्यात धडक दिली आहे. अंतिम सामना रविवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विजयानंतर आता सर्वत्र भारतीय महिला संघाचं कौतुक केलं जातंय. कर्णधार हरमनप्रीत कौरनेही या विजयानंतर आनंद व्यक्त केलं आहे. यावेळी तिने जेमिमाच्या खेळीचंही कौतुक केलं आहे. .सामन्यानंतर झालेल्या प्रेझेंटेशनदरम्यान ती म्हणाली, ''मला माझ्या संघातील खेळाडूंचा अभिमान वाटतो आहे. माझ्याकडे व्यक्त व्हायला शब्द नाहीत. यावेळी आम्ही करून दाखवलं. यासाठी आम्ही वर्षानुवर्षे मेहनत घेतली. आता आणखी एक सामना बाकी आहे. आमचं पूर्ण लक्ष त्या सामन्यावर आहे. प्रत्येकजण वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी तयार आहे. घरच्या मैदानावर होणारा विश्वकप आमच्यासाठी खास आहे.''.India vs Australia T20: मेलबर्नमध्ये भारताचे वर्चस्व अपेक्षित; आज दुसरा टी-२० सामना, सूर्यकुमारची बॅट तळपणार?.पुढे बोलताना तिने जेमिमा रॉड्रिग्सच्या खेळीचं कौतुकही केलं. ''जेमिमा नेहमी जबाबदारी घेण्यासाठी तयार असते. मैदानावर ती खूप कॅल्क्युलेटिव असते. तिची ही खेळी, तिने मैदानावर मारलेले फटके सगळेत अप्रतिम होते. आम्ही मैदानावर फलंदाजाची आनंद घेत होतो. पुढच्या सामन्यातही तिची ही फटकेबाजी बघायला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे'', असं ती म्हणाली..ICC Womens T20I Team : भारताच्या स्मृती मानधना, दिप्ती शर्मा व रिचा घोषची आयसीसीच्या सर्वोत्तम ट्वेंटी-२० संघात निवड.दरम्यान, या सामन्यात जेमिमा रॉड्रिग्सने १३४ चेंडूंतच नाबाद १२७ धावांची खेळी केली. तर कर्णधार हरमनप्रीतने ८८ चेंडूंवर ८९ धावांचं योगदान दिलं. दोघांनीही चौथ्या विकेटसाठी १६७ धावांची भागीदारी करून भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अखेर या सामन्यात भारताने पाच गडी राखत ऑस्ट्रेलियावर दणदणीत विजय मिळवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.