IND W Vs ENG W: महिला कसोटी सामन्यात भारतीय संघाचे वर्चस्व; पहिल्या डावात मोठी आघाडी; क्रांती गौडच्या पाच विकेट

लंडन: वेगवान गोलंदाज क्रांती गौडने इंग्लंडविरुद्धच्या महिला कसोटी सामन्यात ‘क्रांती’ घडवली. ३७ धावांत तिने पाच विकेट मिळवल्या, त्यामुळे भारताने इंग्लंडचा डाव १७० धावांत गुंडाळल्यांतर दुसऱ्या दिवशी १ बाद १५४ अशी सुरुवात केली. भारत एकण २६९ धावांनी आघाडीवर आहे..ऐतिहासिक लॉर्ड्सवर सुरू असलेल्या या कसोटी सामन्याचा दुसरा दिवस भारतीय गोलंदाजांनी गाजवला. पहिल्या दिवशी एक बाद २१ अशी सुरुवात करणाऱ्या इंग्लिश महिला फलंदाजांची दाणादाण उडवली. ॲमी जोन्स (५२) आणि नॅट स्किवर (४४) यांचा अपवाद वगळता इंग्लंडच्या इतर फलंदाजांनी शरणागती स्वीकारली. भारताकडून सायली सातघरे आणि स्नेह राणा यांनी प्रत्येकी दोन विकेटचे योगदान दिले..BSNL Satellite Phone झाला लाँच! डोंगर, समुद्र, जंगलातही फुल्ल नेटवर्क; पूर, भूकंप, आपत्तीमध्येही संपर्क तुटणार नाही, किंमत फक्त....आज सकाळी खेळ सुरू झाल्यावर एक बाद २१ वरून इंग्लंडची अवस्था चार बाद ४७ अशी झाली. तेथेच भारतीयांनी पकड मिळवण्यास सुरुवात केली; परंतु ॲमी जोन्स आणि नॅट स्किवर यांनी ८४ धावांची भागीदारी करून भारतीय गोलंदाजांसमोर काही प्रमाणात चिंता निर्माण केली होती..फिरकी गोलंदाज स्नेह राणाने ॲमी जोन्सला बाद केले आणि तेथून पुन्हा इंग्लंडची घसरगुंडी सुरू झाली. पहिल्या डावात ११५ धावांची भरभक्कम आघाडी मिळाल्यामुळे आत्मविश्वास वाढलेल्या स्मृती मानधना आणि शेफाली वर्मा यांनी ८८ धावांची भक्कम सलामी दिली. शेफाली वर्मा ३३ धावांवर बाद झाली; परंतु तोपर्यंत भारताची आघाडी द्विशतकी धावांची झाली होती..Moshi Garbage Dump Collapse : मोशी दुर्घटनेत 25 दिवसांचं बाळ झालं पोरकं, तर 2 आठवड्यांपूर्वीच विवाह झालेल्या नवऱ्याचा अंत; नातेवाइकांचा आक्रोश पाहून पाषाणही पाघळेल.संक्षिप्त धावफलक ः भारत ः पहिला डाव ः २८५ आणि दुसरा डाव १ बाद १५४ (स्मृती मानधना खेळत आहे ६९, शेफाली वर्मा ३३) इंग्लंड ः पहिला डाव ः १७० (नॅट स्किवर ४४, ॲमी जोन्स ५२, सायली सातघरे १३-३-४०-२, क्रांती गौड १७-७-३७-५, स्नेह राणा १४-३-४१-२) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.