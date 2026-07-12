क्रीडा

IND W Vs ENG W: महिला कसोटी सामन्यात भारतीय संघाचे वर्चस्व; पहिल्या डावात मोठी आघाडी; क्रांती गौडच्या पाच विकेट

India Women Dominate England in Lord's Test: क्रांती गौडच्या पाच विकेट्स आणि स्मृती मानधना यांच्या दमदार फलंदाजीमुळे भारताचे वर्चस्व अधिक मजबूत झाले आहे.
IND W Vs ENG W

IND W Vs ENG W

esakal

प्रशांत पाटील
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लंडन: वेगवान गोलंदाज क्रांती गौडने इंग्लंडविरुद्धच्या महिला कसोटी सामन्यात ‘क्रांती’ घडवली. ३७ धावांत तिने पाच विकेट मिळवल्या, त्यामुळे भारताने इंग्लंडचा डाव १७० धावांत गुंडाळल्यांतर दुसऱ्या दिवशी १ बाद १५४ अशी सुरुवात केली. भारत एकण २६९ धावांनी आघाडीवर आहे.

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