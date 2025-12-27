भारतीय महिलांचा तिसऱ्या सामन्यातही विजय; रेणुका सिंगचा प्रभावी मारा; शेफाली वर्माचा ७९ धावांचा तडाखा...

रेणुका सिंगच्या चार विकेट आणि शेफाली वर्माच्या आक्रमक नाबाद ७९ धावांच्या जोरावर भारताने तिसऱ्या टी-२० सामन्यात श्रीलंकेचा आठ विकेटने पराभव केला आणि पाच सामन्यांच्या मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली. एकदिवसीय विश्वविजेते असलेल्या भारताने मालिकेतील चारही सामन्यांत निर्विवाद वर्चस्व राखले. श्रीलंकेला २० षटकांत सात बाद ११२ धावांवर रोखल्यावर हे आव्हान १३.२ षटकांत केवळ दोन फलंदाजांच्या मोबदल्यात पार केले. .भारतीय संघ ११३ धावांचे लक्ष्य पार करण्यासाठी किती षटके फलंदाजी करतो एवढीच उत्सुकता होती; मात्र त्याच वेळेस स्मृती मानधनाचे अपयश कायम राहिले. आज ती केवळ एक धाव करून बाद झाली. जेमिमा रॉड्रिग्जही सहा धावा करू शकली; परंतु दुसऱ्या बाजूने शेफाली वर्माचा तडाखा सुरू होता. तिने ४२ चेंडूंचा सामना करताना ११ चौकार आणि तीन षटकार मारले..INDW vs SAW, 1st T20I: जेमिमाह रोड्रिग्सचं शानदार अर्धशतक, स्मृती मानधनाचीही मिळाली साथ; भारताचा श्रीलंकेवर दणदणीत विजय.तत्पूर्वी भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीपासून श्रीलंकेला धक्के देण्यास सुरुवात केली होती. दीप्ती शर्मा आणि रेणुका सिंग यांच्या गोलंदाजीपुढे श्रीलंकन फलंदाज हतबल झाले होते. निम्मा संघ तर त्यांनी ८५ धावांत गमावला होता. मालिकेतील उर्वरित दोन सामने २८ आणि ३१ डिसेंबरला होणार आहेत..ICC Rankings: वर्ल्ड कप स्टार दीप्ती शर्मा नंबर १! ऑस्ट्रेलियन खेळाडूला धक्का; पण स्मृती मानधनाने गमावला ताज.संक्षिप्त धावफलकश्रीलंका : २० षटकांत ७ बाद ११२ (हसिनी परेरा २५, इमेशा दुलानी २७, कविशा दिहारी २०, रेणुका सिंग ४-१-२१-४, दीप्ती शर्मा ४-०-१८-३) पराभूत वि. भारत १३.२ षटकांत २ बाद ११५ (शेफाली वर्मा नाबाद ७९-४२ चेंडू, ११ चौकार, २ षटकार, स्मृती मानधना १, जेमिमा रॉड्रिग्ज ६, हरमनप्रीत कौर नाबाद २१), रेणुका सिंग : २१ धावांच ४ विकेट, शेफाली वर्मा : ४२ चेंडूंत नाबाद ७९ धावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.