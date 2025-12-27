क्रीडा

भारतीय महिलांचा तिसऱ्या सामन्यातही विजय; रेणुका सिंगचा प्रभावी मारा; शेफाली वर्माचा ७९ धावांचा तडाखा...

India Women Beat Sri Lanka in 3rd T20 : एकदिवसीय विश्वविजेते असलेल्या भारताने मालिकेतील चारही सामन्यांत निर्विवाद वर्चस्व राखले. श्रीलंकेला २० षटकांत सात बाद ११२ धावांवर रोखल्यावर हे आव्हान १३.२ षटकांत केवळ दोन फलंदाजांच्या मोबदल्यात पार केले.
रेणुका सिंगच्या चार विकेट आणि शेफाली वर्माच्या आक्रमक नाबाद ७९ धावांच्या जोरावर भारताने तिसऱ्या टी-२० सामन्यात श्रीलंकेचा आठ विकेटने पराभव केला आणि पाच सामन्यांच्या मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली. एकदिवसीय विश्वविजेते असलेल्या भारताने मालिकेतील चारही सामन्यांत निर्विवाद वर्चस्व राखले. श्रीलंकेला २० षटकांत सात बाद ११२ धावांवर रोखल्यावर हे आव्हान १३.२ षटकांत केवळ दोन फलंदाजांच्या मोबदल्यात पार केले.

