Asia Women Hockey: भारत-चीनमध्ये अंतिम फेरीची लढत; आशिया करंडक महिला हॉकी, आज सामना

हांगझाऊ (चीन) : आशिया करंडक महिला हॉकी स्पर्धेत आज रविवारी भारत-चीन यांच्यात अंतिम सामना होणार आहे..भारतीयांनी आज जपानविरुद्ध सुरुवातीला मिळवलेली आघाडी त्यामुळे १-१ अशा बरोबरीवर समाधान मानावे लागले. परिणामी, अंतिम फेरी गाठण्याच्या आशा कमी झाल्या होत्या, परंतु चीनने कोरियाचा १-० असा पराभव केला आणि भारतीयांना अंतिम फेरीत खेळण्याची संधी मिळाली..सुपर-४ मधील ही लढत भारताला जिंकण्याची संधी होती; परंतु सुरुवातीला मिळवलेले वर्चस्व भारतीयांना कायम राखता आले नाही. डुंग डुंग हिने सातव्याच मिनिटाला मैदानी गोल केला. त्यानंतर सामना संपायला दोन मिनिटे शिल्लक असताना कोबोयांकावा शिहो हिने केलेल्या गोलाच्या जोरावर जपानने बरोबरी साधली. भारत आणि जपान यांच्यातला या स्पर्धेतील हा दुसरा सामना बरोबरीत सुटला. साखळी सामन्यातील लढत २-२ अशा बरोबरीत राहिली होती..सुपर ४मध्ये भारताला एक विजय एक पराभव आणि एक बरोबरी यामुळे चार गुण मिळाले आहे; पण गोल सरासरी १ अशी आहे. नऊ गुणांसह चीन सुपर ४ गटात पहिल्या क्रमांकावर आहे. चीनने कोरियाचा पराभव केल्यामुळे कोरियाचे आव्हान संपुष्टात आले आणि भारताला अंतिम फेरीत स्थान मिळाले. .Asia Cup 2025: इंग्लंड दौरा गाजवूनही शुभमन गिलला टीम इंडियात संधी मिळणार नाही! संजू सॅमसन ठरणार कारण?.कोरियाने चीनचा दोन गोलांच्या फरकाने पराभव केला तर भारताला मागे टाकून त्यांना अंतिम फेरीत स्थान मिळवता आले असते. भारताने सामन्याच्या सुरुवातीला जोरदार खेळ करत आघाडी घेतली. काही मिनिटांतच ईशिका चौधरीने गोलपोस्टच्या दिशेने चेंडू मारून गोलसाठी जोरदार प्रयत्न केले होते. यानंतर जपानने काही हल्ले चढवण्याचा प्रयत्न केला; पण लगेचच भारताने डुंग डुंगच्या गोलच्या जोरावर आघाडी मिळवली. दुसऱ्या सत्रात जपानने बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न करत आक्रमक खेळ दाखवला. त्यांनी एक पेनल्टी कॉर्नरही मिळवला; पण भारतीय बचावफळीने तो सहज रोखला.