क्रीडा

Asia Women Hockey: भारत-चीनमध्ये अंतिम फेरीची लढत; आशिया करंडक महिला हॉकी, आज सामना

India Vs China: आशिया करंडक महिला हॉकी स्पर्धेत आज रविवारी भारत-चीन यांच्यात अंतिम सामना होणार आहे. भारतीयांनी आज जपानविरुद्ध सुरुवातीला मिळवलेली आघाडी त्यामुळे १-१ अशा बरोबरीवर समाधान मानावे लागले.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
हांगझाऊ (चीन) : आशिया करंडक महिला हॉकी स्पर्धेत आज रविवारी भारत-चीन यांच्यात अंतिम सामना होणार आहे.

