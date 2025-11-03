ICC Announced Prize for India : वर्ल्ड कप विजयाची ट्रॉफी अन् कोट्यवधीचं बक्षीस! भारतीय महिला क्रिकेटपटूंसाठी आयसीसीची मोठी घोषणा...

Team India wins the ICC Women’s Cricket World Cup 2025, defeating South Africa by 52 runs. :आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वकप स्पर्धेत भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा ५२ धावांनी पराभव केला आहे. या विजयासह भारतीय संघाने पहिल्यांदाच विश्वकप ट्रॉफीवर नाव कोरलं आहे. याशिवाय महिला वनडे वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत चौथा संघ ठरला आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांनी विजेतेपद जिंकले आहे. भारताच्या या विजयात अष्टपैलू दीप्ती शर्मा आणि शफाली वर्मानं महत्त्वाचं योगदान दिलं. या दोघींनीही अंतिम सामन्यात फलंदाजी आणि गोलंदाजीतही महत्त्वाची भूमिका बजावत भारताच विजय निश्चित केला. भारताकडून शफाली वर्माने सर्वाधिक ८७ धावांची खेळी केली. तर दीप्ती शर्माने ५८ चेंडूत ५८ धावांची, स्मृती मानधनाने ४५ धावांची, तसेच ऋचा घोषनेही २४ चेंडूत ३४ धावांची आक्रमक खेळी केली..भारताच्या या विजयात अष्टपैलू दीप्ती शर्मा आणि शफाली वर्मानं महत्त्वाचं योगदान दिलं. या दोघींनीही अंतिम सामन्यात फलंदाजी आणि गोलंदाजीतही महत्त्वाची भूमिका बजावत भारताच विजय निश्चित केला. भारताकडून शफाली वर्माने सर्वाधिक ८७ धावांची खेळी केली. तर दीप्ती शर्माने ५८ चेंडूत ५८ धावांची, स्मृती मानधनाने ४५ धावांची, तसेच ऋचा घोषनेही २४ चेंडूत ३४ धावांची आक्रमक खेळी केली..Women’s World Cup Final : २५ वर्षानंतर स्वप्नपूर्ती! भारतीय संघाच्या विजयाचे पाच टर्निंग पॉइंट्स... शफाली, दीप्ती अन् श्री चरणी... .या विजयानंतर आता भारतीय संघावर बक्षीसांची उधळण केली जाते आहेत. आयसीसीने विजेत्या संघासाठी तब्बल ४.४८ दशलक्ष डॉलर म्हणजेच ३९ कोटी पर्यंत बक्षीस जाहीर केलं आहे. ही एकूण बक्षीस रक्कम दोन वर्षांपूर्वी भारतात झालेल्या आयसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या १० दशलक्ष डॉलरच्या एकूण बक्षीस रकमेपेक्षा जास्त आहे. २०२२ मध्ये विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाला १.३२ दशलक्ष डॉलर इतकी बक्षीस रक्कम मिळाली होती. आता भारतीय महिला संघाता त्यापेक्षा जास्त रकमेचं बक्षीस दिलं जाणार आहे..World Cup 2025: भारताच्या पोरीचं वर्ल्ड चॅम्पियन! फायनलमध्ये द. आफ्रिकेला पराभूत करत जिंकला पहिला वर्ल्ड कप.याशिवाय उपविजेत्या संघासाठीही आयसीसीने १९.७७ कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केलं आहे. तसेच उपांत्य फेरीत पराभूत झालेल्या ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंड या दोन्ही संघांना प्रत्येकी ९.८८ कोटी दिले जाणार आहेत. साखळी फेरीत सहभागी झालेल्या प्रत्येक संघाला २.२० कोटी, तर या फेरीतील विजयानंतर जवळपास ३ कोटी बक्षीस दिले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.