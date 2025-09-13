क्रीडा

World Archery Championship: ऑलिंपिक पदकविजेतीकडून गाथाचा पराभव; जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेमध्ये अपयश, उपउपांत्यपूर्व फेरीत हार

Gatha Khadke: भारताची जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेतील रिकर्व्ह प्रकारातील पदकांची आशा पुन्हा मावळली. १५ वर्षीय गाथा खडके हिला जागतिक क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर असलेल्या तसेच ऑलिंपिक पदकविजेत्या लिम सी ह्यूऑन हिच्याकडून हार पत्करावी लागली.
सकाळ वृत्तसेवा
ग्वांगझू (दक्षिण कोरिया) : भारताची जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेतील रिकर्व्ह प्रकारातील पदकांची आशा पुन्हा मावळली. १५ वर्षीय गाथा खडके हिला जागतिक क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर असलेल्या तसेच ऑलिंपिक पदकविजेत्या लिम सी ह्यूऑन हिच्याकडून हार पत्करावी लागली. त्यामुळे गाथा खडके हिचे आव्हान उपउपांत्यपूर्व फेरीत संपुष्टात आले.

