क्रीडा

Asian Games 2026 : आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय बॉक्सर्सचा कस लागणार; लवलिना-नरेंद्रची थेट उपांत्यपूर्व फेरीत सुरुवात

Lovlina Borgohain Begins Campaign From Quarterfinals : लवलिना बोर्गोहेन आणि नरेंद्र बेरवाल यांना थेट उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश मिळाला असून, पदक विजेत्या भारतीय बॉक्सर्सना पुढील वर्षीच्या विश्व अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी थेट पात्रता मिळणार आहे.
Asian Games 2026

Lovlina Borgohain and Narender Berwal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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निशिओ (जपान) : आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय बॉक्सर्सना कठीण ड्रॉ मिळाला आहे. लवलिना बोर्गोहेन आणि नरेंद्र बेरवाल हे आपली मोहीम थेट उपांत्यपूर्व फेरीपासून सुरू करतील. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भारतीय बॉक्सर्सच्या शानदार कामगिरीमुळे आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक पटकावण्याच्या आशा वाढल्या आहेत; मात्र आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील आव्हान अधिक कठीण आहे. या स्पर्धेत पुरुषांच्या सहा आणि महिलांच्या पाच वजन गटांचा समावेश आहे. मागील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताने एक रौप्य आणि तीन ब्राँझ अशी चार पदके जिंकली होती.

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