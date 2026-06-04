क्रीडा

अफगाणिस्तान कसोटीपूर्वी टीम इंडियाला धक्का! स्टार खेळाडूकडून निवृत्तीचा धक्कादायक निर्णय; WTC फायनलचाही होता हिस्सा

KS Bharat Retirement: भारतीय क्रिकेट संघाचा यष्टीरक्षक-फलंदाज श्रीकर भरतने वयाच्या अवघ्या ३२ व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. टीम इंडियासाठी यष्टीमागे त्याने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्या.
KS Bharat Retirement

KS Bharat Retirement

ESakal

Vrushal Karmarkar
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भारतीय क्रिकेट संघाचा यष्टीरक्षक-फलंदाज के. एस. भरतने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्याने सोशल मीडियावर एका पोस्टद्वारे आपल्या निवृत्तीची बातमी चाहत्यांना दिली. भारतासाठी सात कसोटी सामने खेळलेला भरत, अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यासाठी भारतीय संघात नाही.

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