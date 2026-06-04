अफगाणिस्तान कसोटीपूर्वी टीम इंडियाला धक्का! स्टार खेळाडूकडून निवृत्तीचा धक्कादायक निर्णय; WTC फायनलचाही होता हिस्सा

भारतीय क्रिकेट संघाचा यष्टीरक्षक-फलंदाज के. एस. भरतने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्याने सोशल मीडियावर एका पोस्टद्वारे आपल्या निवृत्तीची बातमी चाहत्यांना दिली. भारतासाठी सात कसोटी सामने खेळलेला भरत, अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यासाठी भारतीय संघात नाही. .एकेकाळी कसोटी क्रिकेटपटू ऋषभ पंतचा राखीव खेळाडू असलेला भरत, बऱ्याच काळापासून क्रिकेटपासून दूर आहे. हा ३२ वर्षीय खेळाडू भारतासाठी शेवटचा कसोटी सामना फेब्रुवारी २०२४ मध्ये खेळला होता. त्याने सर्वप्रथम आपल्या निवृत्तीबद्दल पोस्ट करत लिहिले, "धन्यवाद बीसीसीआय. अभिमान आणि कृतज्ञतेच्या भावनेने, मी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून माझ्या निवृत्तीची घोषणा करत आहे.".IND vs AFG: टीम इंडियाला सर्वात मोठा धक्का! विराट कोहली मालिकेबाहेर? 'हा' खेळाडू घेणार जागा!.त्याने पुढे लिहिले, "देशासाठी खेळणे हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात अभिमानाचा क्षण आहे. या प्रवासासाठी खूप संयम आणि चिकाटीची गरज होती, पण कसोटी सामन्यांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणे हा एक अनमोल क्षण आहे. चार जणांच्या कुटुंबात आम्ही सर्वांनी दोन दशकांपासून एकच स्वप्न जगले आहे. माझ्या बहिणी, आई आणि वडिलांचे खूप खूप आभार, ज्यांनी मला असे वातावरण आणि पाठिंबा दिला. मी त्यांच्या प्रेम, शिस्त आणि कठोर परिश्रमाचे फळ आहे.".Smriti Mandhana: 'या' तारखेला रंगणार भारत पाकिस्तान हायव्होल्टेज सामना; त्याआधीच स्मृती मंधानाने चाहत्यांना केली मोठी विनंती, म्हणाली... .के.एस. भरत यांनी आपल्या कारकिर्दीत भारतासाठी कसोटी क्रिकेट खेळले. ते सात कसोटी सामने खेळले. १२ डावांमध्ये फलंदाजी करताना त्यांनी २०.०९ च्या सरासरीने २२१ धावा केल्या, ज्यात ४४ ही त्यांची सर्वोच्च धावसंख्या होती. त्याच्या प्रथम श्रेणी कारकिर्दीवर नजर टाकल्यास, त्याने ११३ सामन्यांच्या १८० डावांमध्ये ६१.३२ च्या सरासरीने ६१०२ धावा केल्या, ज्यात ११ शतके आणि ३४ अर्धशतकांचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.