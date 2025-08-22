क्रीडा

Nations Cup 2025: नेशन्स करंडक स्पर्धेसाठी भारतीय फुटबॉल संघाचे शिबिर सुरू; सहा दिवसांनंतरही ३५ पैकी २५ खेळाडूंचीच उपस्थिती

Indian Football: नेशन्स करंडकासाठी सज्ज होत असलेल्या भारतीय फुटबॉल संघाला सराव शिबिरामध्येच धक्का बसला आहे. निवड झालेल्या ३५ पैकी २५ खेळाडूंचीच उपस्थिती या शिबिराला लाभली आहे.
Nations Cup 2025
Nations Cup 2025sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बंगळूर : नेशन्स करंडकासाठी सज्ज होत असलेल्या भारतीय फुटबॉल संघाला सराव शिबिरामध्येच धक्का बसला आहे. निवड झालेल्या ३५ पैकी २५ खेळाडूंचीच उपस्थिती या शिबिराला लाभली आहे.

Loading content, please wait...
Football
India football team training camp
Nations Cup 2025
Mohun Bagan players absence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com