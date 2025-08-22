Nations Cup 2025: नेशन्स करंडक स्पर्धेसाठी भारतीय फुटबॉल संघाचे शिबिर सुरू; सहा दिवसांनंतरही ३५ पैकी २५ खेळाडूंचीच उपस्थिती

बंगळूर : नेशन्स करंडकासाठी सज्ज होत असलेल्या भारतीय फुटबॉल संघाला सराव शिबिरामध्येच धक्का बसला आहे. निवड झालेल्या ३५ पैकी २५ खेळाडूंचीच उपस्थिती या शिबिराला लाभली आहे..बलाढ्य क्लब मोहन बागान यांच्याकडून खेळत असलेल्या फुटबॉलपटूंना शिबिरासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नवे प्रशिक्षक खालिद जमील यांच्या मार्गदर्शनासाठी संपूर्ण संघ अद्याप सराव करू शकलेला नाही..नेशन्स करंडकासाठी भारताच्या ३५ खेळाडूंसाठी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. बंगळूरमध्ये शनिवार (ता. १६)पासून या शिबिराला प्रारंभही झाला. तेव्हा निवड झालेल्या ३५ खेळाडूंपैकी २२ खेळाडूंचीच उपस्थिती होती. आता सहा दिवस उलटून गेल्यानंतरही अजूनही ११ खेळाडू या शिबिराला उपस्थिती राहू शकलेले नाहीत..काही दिवसांपूर्वी तीन खेळाडूंचे शिबिरात आगमन झाले. यापैकी एका खेळाडूची या शिबिरासाठी निवड करण्यात आलेली नाही. म्हणजेच या शिबिरासाठी २५ खेळाडू उपलब्ध झाले. त्यापैकी एक खेळाडू असा होता, की त्याची निवड झालेली नव्हती. याचा अर्थ प्रत्यक्षात २४ खेळाडूच उपस्थित राहिले, असे म्हणता येईल. उशिरा सहभागी झालेल्या खेळाडूंमध्ये मानवीर सिंग व ॲलबिनो गोमेस या खेळाडूंसह मुहम्मद युवेस या खेळाडूनेही शिबिरात सहभाग दाखवला आहे..भारतीय संघासाठी निवडण्यात आलेले सात खेळाडू हे मोहन बागान या क्लबसाठी खेळतात. मोहान बागान या क्लबने आपल्या सातही खेळाडूंना शिबिरात सहभागी होण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही. अनिरुद्ध थापा, दीपक टांगरी, लालेंगमाविया राल्टे, लिस्टन कोलॅको, मानवीर सिंग, शाहल अब्दुल समद व विशाल कैथ या सात खेळाडूंचा भारतीय संघात समावेश आहे; मात्र नेशन्स करंडक ही स्पर्धा फिफा कॅलेंडर वर्षात येत नसल्यामुळे मोहन बागान क्लबकडून आपल्या खेळाडूंना शिबिरासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही..ईस्ट बंगाल क्लबचे तीन खेळाडू शिबिराला उपस्थित राहू शकलेले नाहीत. ईस्ट बंगालचा संघ बुधवारी ड्युरँड करंडकाच्या उपांत्य फेरीत पराभूत झालेला आहे. तरीही त्यांनी अन्वर अली, जीक्सन सिंग व नाओरेम महेश सिंग या तीन खेळाडूंना अद्याप परवानगी दिलेली नाही. हे तीनही खेळाडू भारतीय संघाशी केव्हा जोडले जातील, हे सांगण्यात आलेले नाही..लफडेबाज! क्रिकेटपटूचे ५०० महिलांसोबत शारीरिक संबंध; स्वतः दिली कबुली.२९ ऑगस्टला सलामीची लढतनेशन्स फुटबॉल करंडक ताजिकिस्तान व उझबेकिस्तान येथे २९ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबर या कालावधीत रंगणार आहे. भारताचा ब गटात समावेश आहे. या गटामध्ये भारतासह ताजिकिस्तान, इराण व अफगाणिस्तानचा समावेश आहे. भारताचा सलामीचा सामना २९ ऑगस्ट रोजी ताजिकिस्तानशी होणार आहे. भारताचा पुढील सामना १ सप्टेंबरला इराणशी होईल. अखेरचा साखळी सामना ४ सप्टेंबरला अफगाणिस्तानशी होणार आहे. अ गटामध्ये उझबेकिस्तान, किर्गीस्तान, तुर्कमेनिस्तान व ओमान या देशांचा समावेश आहे. दोन गटांतील अव्वल देशांमध्ये अंतिम फेरीची लढत पार पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.