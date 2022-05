Asia Cup Hockey : भारत - द. कोरिया सामना बरोबरीत; फायनल गाठण्यात अपयश

जकार्ता : भारतीय हॉकी संघाने वेगवान खेळ करत सुपर फोर मधील सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध विजयासाठी पराकाष्ठा केली. मात्र भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील सामना 4 - 4 असा बरोबरीत राहिल्याने भारताला फायनल गाठण्यात अपयश आले. आजच्या दिवशी सुरूवातीला मलेशियाने जपानवर 5 - 0 असा विजय मिळवला होता. त्यामुळे भारताला फायनल गाठण्यासाठी दक्षिण कोरिया विरूद्धचा सामना जिंकणे गरजेचे होते. (Indian hockey team out of the Asia Cup title race after 4 - 4 Goal Equal against South Korea)

हेही वाचा: आर्थिक संकटात सापडलेला श्रीलंकाच 'आशिया कप' करणार आयोजित?

मलेशिया आणि कोरिया यांनी प्रत्येकी 5 गुण मिळवले. मात्र भारताला गोल फरकात बाजी मारण्यात अपयश आले. दक्षिण कोरियाविरूद्धच्या सामन्यात भारताकडून निलम संजीपने 9 व्या, दिपशान तिक्रीने 21 व्या, महेश शेशे गौडाने 22 व्या तर शक्तीवर मरीस्वरनने 37 व्या मिनिटाला गोल केले. तर दक्षिण कोरियाकडून जँग जोंगयून (13), जी वू चिऑन (18), किम जिंगहू (28) तर जूंग मांजाएने 44 व्या मिनिटाला गोल करत सामना बरोबरीत सोडवला.

हेही वाचा: Chelsea FC : चेल्सी अखेर 42 हजार कोटी रूपयात विकली गेली

दक्षिण कोरिया आणि भारत यांच्यात झालेला सामना हा सुरूवातीपासूनच वेगावान झाला. दक्षिण कोरियाने पहिल्या क्वार्टरमध्ये भारतावर वरचढ ठरण्याचा प्रयत्न केला होता. भारतानेही तोडीस तोड उत्तर दिले. मात्र अखेर दक्षिण कोरियाच्या खेळाडूंनी भारताची आघाडी फार काळ टिकू दिली नाही. आता आशिया कप हॉकी स्पर्धेतील अंतिम सामन्यात बुधवारी दक्षिण कोरिया मलेशियाला भिडणार आहे.